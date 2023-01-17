Doğalgaz ve elektrik faturası 300 TL üstü gelenler dikkat! 10 Şubat'a kadar bunu yapmayan üzülür: O banka resmen açıkladı

Yapı kredi bankası, otomatik fatura talimatıyla beraber yeni kampanya duyurularında bulundu. 3 yeni otomatik fatura ödemesi ya da HGS talimatı için banka tarafından müşterilere 100 TL puan hediye edileceği açıklandı. Bununla beraber kredi kartından verilecek olan 3 talimat için ayrıca 50 TL duyurusu yapıldı.
YAPI KREDİ FATURA TALİMAT KAMPANYASI
11 Ocak ve 10 Şubat 2023 tarihleri arasında devam edecek olan düzenlemede müşterilerin 3 fatura otomatik ödemeye vermesiyle beraber 100 TL para puan kazanılacak. Kredi kartları üzerinden verilecek 3 yeni talimat için ekstra olarak 50 TL puan verilecek. Kampanyadan yararlanmak için cep telefonu üzerinden TALIMAT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası 4470'e mesaj olarak gönderilir. Yapı Kredi sisteminde kayıtlı olmayan cep telefonları üzerinden başvuru onaylanmayacaktır. Kampanya içeriğinde 11 Ocak ve 11 Mart tarihleri arasında faturaların bir kere otomatik olarak ödenmesi gerekir. Kampanya boyunca verilen her talimat için, kampanya bitiş tarihinden sonraki 6 ay boyunca talimatın geçerli olması gerekmektedir. Kampanyaya dahil olan faturalar elektrik, doğal gaz, su, internet, cep telefonu ve HGS ödemeleri. Her müşteri kampanyadan yalnızca 1 kere yararlanabilir. Kampanya kapsamında Hızlıcep talimatları ödüllendirilmeyecektir.