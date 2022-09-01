GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 01:03

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Eylül ayı güncellemesi!

Konutlar için kullanılan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Aynı zamanda sanayi için kullanılan doğalgaz fiyatlarına yüzde 50 zam uygulaması gerçekleşirken elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı da yüzde 49,5 oranında artırıldı.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 01:03
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Eylül ayı güncellemesi!


Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Aynı tarife tablosu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) resmi sitesinde de yer aldı.

Hem konutlarda hem de sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına zam uygulaması geldiğinin bildirildiği tabloda konut için kullanılan doğalgaza yüzde 20, sanayi için kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 oranında zam geldiği belirtildi.



Koronavirüs salgının etkilerinin küresel alandaki ekonomilerde de etkisini devam ettirdiği dönem içerisinde başlamış olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşının Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünya genelindeki diğer ülkelerinde enerji piyasalarını yakından etkilediği aktarıldığı açıklamada doğalgazın aslında ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99’dan fazlasının da yapılan uluslararası anlaşmalar gereği yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedildi.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Eylül ayı zammı!

"Yeni zamlı tarife 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak"

1 Eylül 2022 tarihinden itibaren tüketicilerin imkanlar dahilinde asgari düzeyini etkileyecek bir şekilde doğalgaz satış fiyatları için yeni düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğinin vurgulandığı açıklamada bu çerçevede 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde konut için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarının yüzde 20,4 oranında, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılan doğa gazın satış fiyatlarında ise yüzde 47,6 oranında bir artış yapılacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında sanayi alanında kullanılan doğalgazın satış fiyatının ise ortalama olarak yüzde 50,8 artırıldığı bildirilirken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın satış fiyatının da yüzde 49,5 oranında artış yaşadığı aktarıldı.

EPDK'dan Eylül ayı zam açıklaması!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yazılı açıklamada konutların kullandıkları elektrik tarifelerinde 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldığı duyuruld.

Küresel alandaki piyasaların enerji ham madde fiyatlarında yaşanan artışların belirli seviyeyi geçmesinden dolayı nihai elektrik tarifelerinin yeniden güncellendiği bu kapsamda da mesken ve tarımsal faaliyetlerindeki abone gruplarında fiyatların yüzde 20 oranında artış kaydettiği aktarıldı. Açıklamanın devamında kamu ve özel hizmetler ile birlikte diğer aboneler gruplarının elektrik fiyatlarında yüzde 30 oranında bir artış yaşadığı aktarılırken sanayi abone gruplarında bu artışın yüzde 50 oranında olduğu ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Avukatlık asgari ücret tarifesi Bakanlık onayıyla yenilendi!
Avukatlık asgari ücret tarifesi Bakanlık onayıyla yenilendi!
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Töreni gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Töreni gerçekleştirildi
Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı
Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...