Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Eylül ayı güncellemesi!













"Yeni zamlı tarife 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak" 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren tüketicilerin imkanlar dahilinde asgari düzeyini etkileyecek bir şekilde doğalgaz satış fiyatları için yeni düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğinin vurgulandığı açıklamada bu çerçevede 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde konut için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarının yüzde 20,4 oranında, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılan doğa gazın satış fiyatlarında ise yüzde 47,6 oranında bir artış yapılacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında sanayi alanında kullanılan doğalgazın satış fiyatının ise ortalama olarak yüzde 50,8 artırıldığı bildirilirken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın satış fiyatının da yüzde 49,5 oranında artış yaşadığı aktarıldı. EPDK'dan Eylül ayı zam açıklaması!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Aynı tarife tablosu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) resmi sitesinde de yer aldı. Hem konutlarda hem de sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına zam uygulaması geldiğinin bildirildiği tabloda konut için kullanılan doğalgaza yüzde 20, sanayi için kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 oranında zam geldiği belirtildi.Koronavirüs salgının etkilerinin küresel alandaki ekonomilerde de etkisini devam ettirdiği dönem içerisinde başlamış olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşının Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünya genelindeki diğer ülkelerinde enerji piyasalarını yakından etkilediği aktarıldığı açıklamada doğalgazın aslında ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99’dan fazlasının da yapılan uluslararası anlaşmalar gereği yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yazılı açıklamada konutların kullandıkları elektrik tarifelerinde 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldığı duyuruld. Küresel alandaki piyasaların enerji ham madde fiyatlarında yaşanan artışların belirli seviyeyi geçmesinden dolayı nihai elektrik tarifelerinin yeniden güncellendiği bu kapsamda da mesken ve tarımsal faaliyetlerindeki abone gruplarında fiyatların yüzde 20 oranında artış kaydettiği aktarıldı. Açıklamanın devamında kamu ve özel hizmetler ile birlikte diğer aboneler gruplarının elektrik fiyatlarında yüzde 30 oranında bir artış yaşadığı aktarılırken sanayi abone gruplarında bu artışın yüzde 50 oranında olduğu ifade edildi.