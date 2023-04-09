Doğalgaza kallavi indirim yolda! Bakan tarih verdi: Yüksek faturalar bıçak gibi kesilecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında Türkiye'nin Karadeniz gazının evlere aktarılacağı müjdesini verdi. Bu gelişme, yıllardır vergiler ve özellikle kış aylarında yüksek faturalarla mücadele eden vatandaşlar için büyük bir rahatlama olacak. İşte Fatih Dönmez'in açıklamasıyla ilgili tüm detaylar... Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmı ithalata bağımlı olduğundan, bu durum ülke ekonomisi için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Ancak Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervleri, Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahip.
Bakan Dönmez'in verdiği bilgiye göre, Karadeniz gazının evlere aktarılması için çalışmalar hızla devam ediyor ve 2023 yılında bu gazın kullanıma hazır hale gelmesi planlanıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin doğalgaz ithalatına olan bağımlılığını azaltacak ve vatandaşların doğalgaz faturalarını düşürecek.
DÖNMEZ'DEN MÜJDELİ HABER
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bir televizyon programına katılarak ülkemizdeki doğalgaz sahalarıyla ilgili müjdeli bir haber
verdi. Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre, Karadeniz Sakarya gazlarından elde edilen doğalgazın fiyatında indirime gidilecek ve bu indirim bu ayın sonundan itibaren geçerli olacak. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmı ithalata bağımlı olduğundan, bu durum ülke ekonomisi için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Ancak Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervleri, Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahip. Bu nedenle, Karadeniz Sakarya gazlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve fiyatının indirilmesi, vatandaşların doğalgaz faturalarını düşürerek ekonomik olarak rahatlamalarını sağlayacak. Bakan Dönmez'in bu müjdeli haberi, Türkiye'nin enerji sektöründe yapılan yatırımların ve yerli kaynakların değerinin bir kez daha altını çiziyor.
FATİH DÖNMEZ: NE YAZIK Kİ DIŞA NAĞIMLIYIZ
Bir Türkiye Cumhuriyeti yetkilisi olan Dönmez, Türkiye'nin ne yazık ki dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin doğalgazın yüzde 99'unu, petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'unu ithal ettiğini ve geçen yıl 95 milyar dolar civarında enerjiye harcama yaptığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin 350 milyar dolar civarında ithalat gerçekleştirdiğini ve bunun yüzde 30'unun enerjiyi oluşturduğunu ifade etti. Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerji'de dışa bağımlılığı azaltın" açıklamasını hatırlatarak, Türkiye'nin enerji piyasasının durumunu ele aldı. Sanayide rekabetçi olduklarını ancak enerji ürünlerinde maliyeti düşürmenin önemli olduğunu belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti ve TPO şirketlerinin filo büyüklüğüyle dünyada ilk 5'te yer aldıklarını söyledi. Sonuçları almaya başladıklarını ancak daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti yetkilisi Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Nisan tarihinde yapacağı müjde ile Karadeniz gazının Mayıs ayından itibaren evlere verileceğini duyurdu. Dönmez, Erdoğan'ın "Ayın 20'sinde doğalgazı da karada Filyos doğalgaz işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız" sözlerine atıfta bulundu.