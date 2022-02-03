EKONOMİ
03 Şubat 2022 - 14:02
Güncelleme: 03 Şubat 2022 - 14:17

Doğalgaza yüzde 58 zam bekleniyor!

Sanayi faaliyetlerinde kullanılan doğalgaz için yapılan yeni zam sonrası gözler konutlarda kullanılan doğalgaz zamlarına çevrildi. Ekonomistler ise yıl içerisinde doğalgaz ürünlerine yüzde 58 oranında bir zam yapılasının beklediklerini söylüyorlar.

EKONOMİ
03 Şubat 2022 - 14:02
Güncelleme: 03 Şubat 2022 - 14:17
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Doğalgaza yüzde 58 zam bekleniyor!
Doğalgaz ürünlerine gelen zamları değerlendiren Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında yayınladığı bir videosunda Türkiye'de şuan ortada olan ekonomik tabloya dikkat çekti. FED'in vermiş olduğu faiz kararları hakkında da konuşan Yeşilada, FED'in yıl içerisinde en az 4 kez faiz artırımı yapacağını beklediklerini söyledi.







2023 yılının sonunda ise şuan yüzde 0025 olan FED’in politika faizinin yüzde 2,5’a çıkacağını ifade eden Atilla Yeşilada, İran'la da tekrar bir doğal gaz krizi yaşanabileceğini kaydetti.


Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı doğalgaz fiyatlarını da etkileyeceğini belirten Yeşilada, doğalgaza 2022 yılı içerisinde yüzde 58 oranında zammın gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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