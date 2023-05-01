Doğalgazda devir değişti! Uygulama resmen başladı: İlk gelen faturanızı kontrol edin







ÜCRETSİZ FATURA DÖNEMİ BAŞLIYOR







Geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesinde bulunan gaz haberlerinin verilmesinin ardından faturaların ilk ay ücretsiz olacağı paylaşılmıştı. Peki faturalar bu ay ücretsiz mi olacak? Diğer indirimler ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Karadeniz bölgesinde çıkarılan gaz sonrasında bir sene boyunca bütün aylarda geçerli olmak üzere 25 metreküp doğal gazın ücretsiz verileceği ve ilk ay faturaların ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Her ay 25 metreküp gaz 150 TL indirim ve senelik 1800 TL indirim olarak faturalara yansıyacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre ücretsiz doğal gaz uygulaması başlatıldı ve ilk faturalarda vatandaşa sunulacak. Bir ay ücretsiz olacak faturalar 20 Nisan tarihinden itibaren başlatıldı ve 20 Nisan tarihinden önce kesilen faturalar için 19 Nisan tarihinden itibaren başlayarak 19 Mayıs tarihinde kesilen faturanın ücretsiz olacağı öğrenildi. Merkezi sistemli evlerde ikamet eden vatandaşlar için de ilk ay bu şekilde faturalandırma yapılacak ve diğer aylarda 25 metreküp indirimine göre fatura düzenlemesi yapılacak.