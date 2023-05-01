YAŞAM
01 Mayıs 2023 - 22:30

Doğalgazda devir değişti! Uygulama resmen başladı: İlk gelen faturanızı kontrol edin

Karadeniz bölgesinde bulunan gaz sonrasında vatandaşa verilen ücretsiz doğal gaz fatura müjdesi merakla araştırılıyor. Peki faturalar ne zaman ücretsiz olacak? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
01 Mayıs 2023 - 22:30
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Doğalgazda devir değişti! Uygulama resmen başladı: İlk gelen faturanızı kontrol edin


Geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesinde bulunan gaz haberlerinin verilmesinin ardından faturaların ilk ay ücretsiz olacağı paylaşılmıştı. Peki faturalar bu ay ücretsiz mi olacak? Diğer indirimler ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ FATURA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Karadeniz bölgesinde çıkarılan gaz sonrasında bir sene boyunca bütün aylarda geçerli olmak üzere 25 metreküp doğal gazın ücretsiz verileceği ve ilk ay faturaların ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Her ay 25 metreküp gaz 150 TL indirim ve senelik 1800 TL indirim olarak faturalara yansıyacak. 



Ücretsiz Doğal Gaz Faturası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre ücretsiz doğal gaz uygulaması başlatıldı ve ilk faturalarda vatandaşa sunulacak. Bir ay ücretsiz olacak faturalar 20 Nisan tarihinden itibaren başlatıldı ve 20 Nisan tarihinden önce kesilen faturalar için 19 Nisan tarihinden itibaren başlayarak 19 Mayıs tarihinde kesilen faturanın ücretsiz olacağı öğrenildi. Merkezi sistemli evlerde ikamet eden vatandaşlar için de ilk ay bu şekilde faturalandırma yapılacak ve diğer aylarda 25 metreküp indirimine göre fatura düzenlemesi yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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