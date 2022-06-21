Dogecoin nedir ve bu harika bir kripto para birim ile neler oluyor?

Sanal olarak,Bitcoin ve Ethereum gibi büyüklerden BNB, Cardano ve Solana’ya kadar küçük tüm kripto varlıkları az veya çok etkilenmiştir.Dahası,bu krizi sabit sayılan kripto para birimler mesela TerraUSD(UST), Neutrino USD(USDN) ve diğerleri içinde sorun çıkardı.
Bu yüzden, bugün amiral gemisi bir memecoin projesinin, yani Dogecoin'in (DOGE) nasıl bir yol kat ettiğini açıklayacağız. Dogecoin'in ne olduğunu ve kripto piyasasının bu durumunda (yüksek uçucu ve düşüş market) bu kripto para biriminde neler olduğunu gözden geçireceğiz.
Dogecoin nedir?
Dogecoin projenin resmi websitesine göre, bu memecoin aşağıdaki gibi anlatılmış; DOGE memesine dayalı merkezi olmayan bir kripto para birimidir.Dogecoin projesi herhangi bir şahıs veya şirket tarafından yürütülmemektedir. Teknik olarak konuşursak, bazı kurucu veya mülk sahibi kuruluşlar tarafından kararlaştırılmak yerine fikir birliği ile kararlaştırılan kurallara göre çalışır.Dogecoin'i yönetmeye hiç kimsenin veya herkesin eşit hakkı yoktur. Bu sebeple, geliştiriciler yeni yazılımlar yayınlayabilir, ancak topluluk bu yazılımı kullanmayı seçmek zorundadır.Topluluk yalnızca son kullanıcıları değil, diğerleri arasında madencileri, borsaları ve ödeme işlemcilerini de içerir. Tipik olarak, topluluk, yayınlanan yeni yazılımı benimser, çünkü yerleşik bir geçmişe sahiptir, ancak özel bir erişim yoktur.
Şu anda DOGE ile neler oluyor?
DOGE, geçtiğimiz birkaç ayda, değerini 0,100 doların üzerinde tutarak, nispeten sabit bir performans sergiledi.Ancak bahsi geçen mevcut kripto para piyasası durumu nedeniyle, Mayıs ayı ile aynı şekilde, aşağı yönlü olarak da etkilenmiştir.Ancak, bir yıllık (12 ay) süre içinde zaten düşüş marketi sürdürdüğü göz ardı edilemez. Bu nedenle her şey şu ana kadar olduğu gibi devam ederse bu marketin devam etmesi anormal olmaz.Her ne kadar DOGE olsa ve tarihine bakıldığında, çeşitli doğrudan veya dolaylı nedenlerle, değerinde ani ve ılımlı veya yüksek artışlar yaşanması olağandışı olmayacaktır. Bu, örneğin Şubat, Mayıs ve Ağustos ve Ekim 2021'de diğer dönemlerde oldu.Ayrıca, aşağıda tartışılacağı gibi, alanın uzmanları, DOGE'nin mevcut fiyata göre bu yıl sonu için iyi kazanç tahminleri sunduğunu savunuyor.DOGE de dahil olmak üzere kripto para birimine yatırım yapmak ve kazanmak istiyorsanız, piyasaya doğru giriş noktasını seçtiğinizden emin olun. Tüccarlar için başvuru Bitcoin Buyer
konuda size yardımcı olabilir.Dogecoin, öncelikle Reddit ve Twitter'da kaliteli içeriğin oluşturulmasını veya paylaşılmasını ödüllendirmek için bir bahşiş sistemi olarak kullanıldı.Dijital para birimini kullanan bir topluluğa katılarak bir Dogecoin ipucu alabilirsiniz.Dogecoin'i herhangi bir ülkeden satın alabilirsiniz. Örneğin, burada Dogecoin satın almak için birçok yol bulacaksınız.
DOGE hakkında daha fazla bilgi
Dogecoin (DOGE) ticareti hakkında daha yararlı ve güncel bilgiler için, aşağıdaki kripto varlık değişimi ve izleme sitelerindeki resmi bölümlerini ziyaret edebilirsiniz: CoinMarketCap, CoinGecko, Coinbase, Binance ve KuCoin.İleriye dönük fiyatının davranışını öğrenmek için aşağıdaki web sitelerinde resmi bölümlerini ziyaret edebilirsiniz: DigitalCoinPrice, PricePredition, Tradingbeast ve Walletinvestor.
Yatırım tavsiyeleri
Tamamen kaybetmeye hazır olduğunuz para miktarını yatırmaya alışın. Çünkü günümüzde bu tür yeni projelerde özellikle uzun vadede sürdürülebilir olmaları açısından pek çok risk veya problem bulunmaktadır.Ek olarak, bu kripto para projelerinin birçoğu, ya sermayesinin çökmesi ya da hacklemeler ya da sahiplerin yatırılan tüm parayı alması ve projeyi bir gecede kapatması nedeniyle onarılamaz ya da kurtarılamaz sorunlar sunabilir. Olabilecek her şey olabilir, sizi uyarıyorum, kripto varlıklara yatırım yapmak risklidir.ÖzetÖzetle, "Dogecoin nedir" ve kripto piyasasının bu mevcut durumunda (yüksek uçucu ve düşüş market) onunla neler olduğu hakkında (zamanında, güvenilir ve doğrulanabilir bilgilerle) bu yayının, kripto piyasasına genel olarak Blockchain ve DeFi küresinin tüm kullanıcıları çok yardımcı olacağını umuyoruz.Ve özellikle, şu anda bu harika memecoin ile hayat kuran tüm geniş kullanıcı topluluğu için Dogecoin sadece türünün ilk örneği değil, bu aynı zamanda hem büyükler hem de ünlüler tarafından olduğu kadar küçük ve bilinmeyenler tarafından da en çok desteklenen hem de nefret edilenlerden biridir.