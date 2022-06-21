Dogecoin Satın Almak İstiyorsanız Bilmeniz Gerekenler

Dogecoin tıpkı Bitcoin gibi merkezsiz bir ağdan işlemler yapmak için kullanılabilen bir kriptoparadır.Başlangıçta bu kripto para birimi, bir köpeğin komik resmine dayanan bir şaka olarak yaratıldı. Ancak şimdi, 15 milyar dolardan fazla bir kapitalizasyonla, CoinMarketCap'e göre en önemli sanal para birimlerinden biri.
Önde gelen kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 2021 yılında keskin bir şekilde arttı. Şu anda küçük yatırımcılar için riskli bir bahis gibi görünüyor. Sonuç olarak, birçoğu çok çekici bir seçenek olan dogecoin de dahil olmak üzere diğer seçeneklere bakıyor.Yükselişteki fiyatDogecoin'in fiyatını yönlendiren ana faktörlerden biri, Tesla'nın kurucusu Elon Musk oldu ve birkaç kez bu kripto para birimine yatırım yapma lehine konuştu.Dogecoin'in birim başına fiyatı 0,11 dolar civarında, ancak Ocak 2021'in sonunda sadece 0,0086 dolardan işlem görüyordu.Doge dahil olmak üzere kripto para birimine yatırım yapmak ve kazanmak istiyorsanız, piyasaya doğru giriş noktasını seçtiğinizden emin olun. Tüccarlar için başvuru Bitcoin Alıcı bu konuda size yardımcı olabilir. Bitcoin Buyer nedir ne olduğunu internetteki, YouTube'daki ve web sitesindeki incelemelerden öğrenebilirsiniz.Elon Musk'ın Dogecoin hakkındaki yorumları arasında, "insanların kripto para birimi" olarak adlandırdı. Ayrıca, Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını ve bunun da bu sanal para birimleri için pazarı artırdığını açıkladı.Ancak Musk, köpek kripto para biriminin kullanımını destekleyen tek ünlü değil. İkonik grup KISS'ten rapçi Snoop Dogg ve rockçı Gene Simmons, Dogecoin'i ve genel olarak kripto para birimlerinin bir ödeme aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmasını destekleyen halka açık figürlerden bazılarıdır.Dogecoin'in kendi Twitter hesabından 2013 yılında kurulan kripto para birimini yöneten ekip, yatırımcılardan sakin olmalarını istedi ve fiyatları taşımak isteyenlerin görüşlerine dayanarak karar vermemeye çağırdı. Aksine, her satın alımın sorumlu bir şekilde yapılmasını istedi.TeknolojiDogecoin, diğer kripto para birimlerine benzer bir işlemle litecoin'e dayanmaktadır.Madencilik, karmaşık algoritmalarının şifresini çözmek ve böylece yeni birimler yayınlamak için bir program gerektirir. Bitcoin'den daha hızlı madencilik yapmasını sağlayan şifreleme programı Scrypt kullanılır.Bu hız işlemlerde de mevcuttur, bu da Dogecoin ile yapılan ödemelerin Bitcoin ile yapılanlardan potansiyel olarak daha hızlı olduğu anlamına gelir.Eski bir IBM mühendisi tarafından oluşturulan bu kripto para biriminin kullanıcıları, bu kaliteyle kullanımının yaygınlaşabileceğini savunuyor.Dogecoin Satın AlmakDogecoin nereden alınır? Bu madeni parayı edinmek, kripto para birimlerine yatırım yapmayı planlıyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken bir seçenek olabilir.Herhangi bir kripto para birimini satın almak için Kraken, Binance gibi farklı aracıların tekliflerini gözlemlemenin mümkün olduğu Cryptoradar gibi bir kıyaslayıcı aracılığıyla bilgi edinilebilir.Bazı siteler yeni başlayanlar için özel bir kurulum seçeneği içerir.Satın alınacak miktara ve en uygun ödeme yöntemine karar vermeden önce, kullanıcı bu cüzdanla (dijital cüzdan) ilgili bilgileri korumalıdır, çünkü kripto para birimleri söz konusu olduğunda kullanıcının sorumluluğu dışında başka bir yedekleme bulunmamaktadır. Fiziksel ve dijital cüzdanların ne kadar kaliteli olduğunu değerlendiren siteler bulunmaktadır.Son olarak, bir kripto para birimi alımını onaylamadan önce yapılan yatırımların risk içerdiğini ve bu nispeten daha yeni yatırımlar için istisna oluşturmamaktadır.Buna verilebilecek çok sayıda örnek bulunmaktadır: yükselen fiyatlar her zaman iyi bir yatırım danışmanı değildir, bu nedenle tüm farkı yaratan tek şey doğru bilgidir.Kriptoparalar HakkındaKripto para birimlerini, yenilikçi bir teknolojiye dayanan dijital bir ödeme aracı olarak tanımlayabiliriz: blok zinciri.Bunlar sanal ödeme araçlarıdır ve bunları bir cüzdan dahilinde muhafaza etmeliyiz, aksi takdirde ana işlevler fiat para birimleri olarak adlandırılan geleneksel para birimleriyle aynıdır.Kripto para birimlerinin getirdiği esas yenilik, işlemlerin bir merkez bankasına veya başka bir finansal otoriteye ihtiyaç duymadan blok zinciri içinde doğrulandığı için tamamen merkezi olmayan bir ödeme sistemi içinde olmalarıdır.Bu teknolojinin ayrıntılı çalışması, işlemlerde mutlak güvenliği garanti eder.Yıllar geçtikçe farklı projeler ve gayelerle çok sayıda kriptopara birimi ortaya çıktı: sadece ödeme araçları değil, aynı zamanda merkezsiz finans, NFT dünyası veya metaverse ile bağlantılı sistemler.Yakından izlemeye değer çok değişken bulunuyor ve burada sürekli gelişen bir varlıktan bahsediyoruz; çünkü bu para birimleri yıllar içinde çok yüksek bir yatırım getirisi elde etti.