Doğrudan satış sektörü 4 milyar TL’ye ulaşacak













Doğrudan Satış Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Haksal oldu. Derneğin yeni başkanı Ediz Haksal, yeni dönem hedeflerini 4 milyar TL olarak belirlediklerini söyledi.Türkiye’de 1994 yılında, toplumun doğrudan satış konusundaki bilgisini ve güvenini artırma amacıyla kurulan Doğrudan Satış Derneği’nde bayrak değişimi yaşandı.Derneğin yeni dönem başkanı olarak Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal seçildi. Hem doğrudan satış sektörünü hem de derneğin yeni dönem hedef ve planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ediz Haksal, 2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1.5 oranında büyüme hızına ulaştığını söyledi.Türkiye'nin AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştığını ifade eden Haksal, doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme göstermişken, Türkiye’de büyüme oranı yüzde 24.4 oranında gerçekleştiğini söyledi. Haksal, "Ciro bazlı büyüme geçen yıla kıyasla yüzde 24.4 artarak 2021 yılında 3.5 milyar TL’ye ulaştı. Doğrudan satıştaki toplam harcama artışının ise yüzde 35’i wellness (zindelik), yüzde 25’i kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile yüzde 16’sı ise ev alet ve gereçlerinden geldi" dedi.Bu arada Amway, Avon, Forever Living, Herbalife Nutrition, Huncalife, LR Health&Beauty, Oriflame, Tupperware ve Farmasi markalarının üyesi olduğu Doğrudan Satış Derneği’nin, tüketici haklarının gözetilmesine, aynı zamanda bağımsız satıcılara destek olunmasına yönelik kural ve standartların belirlenmesinde aktif rol oynadığının altını çizen Haksal, sektörün gelişimine yönelik derneğin yeni dönem planlarını da açıkladı.Haksal, “Doğrudan satış sektöründe dünyada yaklaşık 128 milyon, Türkiye’de ise 1,32 milyon serbest girişimci bulunuyor. Bu girişimcilerin yüzde 70’inden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Hedeflerimiz doğrultusunda sektörün 2022’de geçen yılın rakamlarını koruyarak, 2023’te çift haneli büyüyeceğini öngörüyoruz" dedi.