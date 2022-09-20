EKONOMİ
20 Eylül 2022 - 11:11

'Doğrudan satış ve esnek çalışma geleceğin iş modelini temsil ediyor'

Tüm dünyada ve Türkiye'de büyüme gösteren doğrudan satış sektörünü değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, sektörün geleceğin iş modelini temsil ettiğini belirtti. Alkin, “Doğrudan satış iş modeli arz ile talebin karşılaştığı, piyasayı duyan bir organizasyon. Pandemiyle değişen iş modellerinin geleceğinde doğrudan satış da yer alıyor” dedi.

EKONOMİ
20 Eylül 2022 - 11:11
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'Doğrudan satış ve esnek çalışma geleceğin iş modelini temsil ediyor'


İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, 100'ü aşkın ülkede faaliyeterini sürdüren doğrudan satış şirketi QNET'le iş birliği gerçekleştirdi. Sektörü değerlendiren Alkin doğrudan satış modelinin piyasayla yakın ilişkili, arz ile talebin karşılaştığı bir organizasyon olduğunu ve bu iş modelinin güçlenerek yoluna devam edeceğini dile getirdi. Pandemiyle birlikte kökten değişime uğrayan iş modelleri ve çalışma hayatına da değinen Alkin, yeni neslin artık saat ya da mesai mefhumunun bulunmadığını ve esnek çalışmayı benimsediğini söyledi.

Alkin, “Ben özellikle gençlerin, yeni neslin bir saat ya da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışabilecek kadar çalışkan olduklarını, ama özgürlüklerine de düşkün olduklarını görebiliyorum. Dolayısıyla doğrudan satış yöntemi ve pandemiyle beraber bizim hayatımıza girmiş olan dijitallik ve serbestlik, yoluna daha da güçlenerek devam edecek. Esnek çalışma hayatımızın bir parçası olacak. Önce Y jenerasyonu ardından da Z jenerasyonu doğrudan satış yöntemine sıkı sıkı bağlı kalacak” dedi.



“Doğrudan satışta çalışanların finansal okuryazarlığı tam olmalı”
Finansal okuryazarlık kavramını iki yönden inceleyen Alkin, “Birincisi satışı yaptığınız kişiye doğru bilgiyi, objektif muhakemeyi sağlayacak birikime ele geçirmek. Biz buna basiretli tüccar davranışı diyoruz. İkincisi de doğrudan satış yöntemiyle kazandığı parayı doğru yere harcayabilmek” dedi. Doğrudan satış yapan kişilerin bilinçli, basiretli, vicdanlı, akılcı, rasyonel ve nazik olması gerektiğini söyleyen Alkin, finansal okuryazarlık kadar eğitimin de öneminin altını çizdi.

“Doğrudan satış yasal bir iş modelidir”
“Kabul edilebilir mali belge sunan her ekonomik faaliyet kanunidir” ifadeleriyle doğrudan satışın yasal bir iş modeli olduğunu vurgulayan Alkin, sektörde çalışan girişimcilere maliyeye, devlete karşı düzenli durma önersinde bulundu. Alkin, “Doğrudan satış yöntemi kabul edilebilir mali belge sunduğu için elbette kanuni bir faaliyettir” açıklamasını yaptı.

“Hiçbir meslek kolay para kazandırmaz”
Doğrudan satışın kolay yoldan zengin olmakla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Alkin, “Dünyada hiçbir iş kimseye kolay para kazandırmaz. Kimseyi kolay zengin etmez. Her işte emek olduğu gibi doğrudan satış modelinde de tecrübe gerekli. Gençler sabır göstermeli” dedi.

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