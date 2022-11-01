EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 09:38

Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri

Doğrudan vergi hakkında merak edilenler araştırılıyor. Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi çeşitleri nelerdir? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte doğrudan vergi hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 09:38
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Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri


Doğrudan vergi, mükellefi ile ödeyen kişinin aynı olduğu ya da kurumların ve kişilerin gelir seviyelerine göre alınan bir vergi türü olarak görülür. Bu vergi türü ile verginizi başka bir kişiye ya da kuruma yansıtma olasılığı bulunmamaktadır. Doğrudan vergi çağdaş devletlerde uygulanan en önemli vergi türünden biri olarak karşımıza çıkar. İşte doğrudan vergi hakkındaki tüm detaylar…

DOĞRUDAN VERGİLER NELERDİR?

Çağdaş devletlerde vergi sistemi açısından doğrudan vergiler önemli bir yere sahiptir. Direkt gelir üzerinden alınan bu vergilerin hesaplanmasında kişinin geliri göz önüne alınırken aile bireyinin gelir durumunun sürekliliği ve hangi dönemde ne kadar kazandığı gibi kriterler dikkate alınır. Doğrudan vergiler şu şekildedir:



Gelir vergisi; toplum içerisindeki gerçek bireylerin belirli zaman aralıkları ile elde ettiği kazançlar göz önüne alınarak kişisel ve ailevi durumları hesaplanarak alınan bir vergidir. Kişinin gelir durumuna göre belirlenen bu vergi adaletli vergi olarak bilinir.

doğrudan vergi nedir

Kurumlar Vergisi; tüzel kişiler ya da belirli bir amaç için bir araya gelmiş topluluklardan alın vergi türüdür. Bu vergi türü de belirli bir kazanç üzerinden hesaplanmaktadır. Kişilerin elde ettiği kazançlar yaptığı yatırımlar ya da gayrimenkullerden elde ettiği gelirler göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Ödemeler devlet tarafından tahsil edilir.

Servet Vergisi; kişilerin ya da tüzel kişilerin servetleri nedeniyle alınan vergi türdür. Kurumlar ya da gelir vergisinden farklı olarak devlete gelir sağlamak amacıyla değil sosyal adaleti korumak amacıyla alınan vergi türüdür.Ekonomik alanda gelişmemiş olan ülkelerde bu hesaplamaların yapılması zor olacağı için bu tür bir vergiden söz edilmez. Servet vergisi, ekonomik alanda gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler tarafından kullanılan ve takibi yapılan bir vergi türüdür. Emlak vergisi ve motorlu taşıt vergisi bu vergi türüne örnek olarak görülür.

DOĞRUDAN VERGİ ORANLARI NEDİR?

Her ülke için farklı oranda uygulanan doğrudan gelir vergisi ülkenin ekonomik durumu ve toplumun refah seviyesi ile orantılı olarak belirlenir. Ekonomik olarak zor durumda bulunan devletler vergi oranlarını yükselterek halktan gelir elde etmeye çalışırken ekonomik seviyesi gelişmiş olan ülkeler ise vergi oranlarını düşürür. Türkiye'deki vergi oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Vergilerin ne zaman ve ne kadar ödeneceği hakkında bilgi almak isteyen kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirler.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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