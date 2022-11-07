Doğu Ekspres rotalarından Kemah-Erzincan fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu

Doğu Ekspres'in doğa ile iç içe olan Kemah-Erzincan güzergahı, fotoğrafçıların yeni ilgi odağı oldu. TCDD Taşımacılık A.Ş'nin en uzun rotaları arasında yer alan Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan kalkarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'da 1310 km yol alarak Kars'a ulaşıyor. Doğu Ekspresi'nde ki çeşitli manzaralar bulunan arazilerle birlikte orman, dere, akarsu ve vadilerden geçtiği Kemah-Erzincan noktası, son zamanların en çok dikkat çeken güzergahı.
Treni, manzara fotoğrafları ile bütünleştirmeyi isteyenler kimi zaman yüksek yerlerde, kimi zaman da raylara yakın bölgelerde konuşlanarak Doğu Ekspresi'nin geçişini gözlemliyor.