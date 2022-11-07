Doğu Ekspres rotalarından Kemah-Erzincan fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu













"HERKESİ DOĞU EKSPRESİ'NİN BU TATLI SEYRİNE DALMAYA BEKLİYORUM"

Doğu Ekspres'in doğa ile iç içe olan Kemah-Erzincan güzergahı, fotoğrafçıların yeni ilgi odağı oldu. TCDD Taşımacılık A.Ş'nin en uzun rotaları arasında yer alan Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan kalkarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'da 1310 km yol alarak Kars'a ulaşıyor. Doğu Ekspresi'nde ki çeşitli manzaralar bulunan arazilerle birlikte orman, dere, akarsu ve vadilerden geçtiği Kemah-Erzincan noktası, son zamanların en çok dikkat çeken güzergahı.Treni, manzara fotoğrafları ile bütünleştirmeyi isteyenler kimi zaman yüksek yerlerde, kimi zaman da raylara yakın bölgelerde konuşlanarak Doğu Ekspresi'nin geçişini gözlemliyor.Doğa fotoğrafçılığı yapan Ayhan Özdemir, eşsiz manzaraya sahip olan bu yerin sonbahar döneminde başka bir güzelliği olduğunu belirtiyor. Fotoğraf çekmek için hep bu bölgede olduğunu söyleyen Özdemir: "Doğu Ekspresi güzergahında biraz fotoğraf yürüyüşüne çıktım. Güzel görüntüler elde ettik. Trenin hem kendi güzergahında hem de gidişinde ayrı bir havası var. Herkesi Doğu Ekspresi'nin bu tatlı seyrine dalmaya davet ediyorum." sözleriyle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çağırdı.