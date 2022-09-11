YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:06

Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı

Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vagonların raydan çıkması sonucu yolda kaldı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı


Gece saat 00.00 sıralarında Yozgat'ın Yerköy ilçesi tren garından hareket eden Doğu Ekspresi, bir anlık sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü mevkiinde 2. vagonun raydan çıkması sonucu yolda mahsur kaldı. Doğu ekspresi TCDD'ye ait bir başka lokomotif ile çekilerek tekrar Yerköy Tren Garı'na getirildi.
Kısa bir müddet Yerköy Tren Garında bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars'a götürüldüğü bildirildi.



Vali Ziya Polat'ta Yerköy'e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı bunun yanı sıra yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, “Bu gece Ankara'dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz, Yerköy'e 20 kilometre ilerde 2. Vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi.

 

Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok, TCDD ekiplerimiz olay yerlerindeler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik. Yolun açılıp açılmayacağı yarım saat içerisinde bilgi gelecek. Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi
İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı
TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı
TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı
Son Haberler
Portre resimleri yakarak tahtaya işlemesi mesleği oldu
Portre resimleri yakarak tahtaya işlemesi mesleği oldu
D Vitamini eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor
D Vitamini eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor
Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler...
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi
İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı:...
İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına...
TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı
TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
Otomobiliyle ağaca çarptı, alkolmetre üfletmeyi reddedip polise mukavemet gösterdi
Otomobiliyle ağaca çarptı, alkolmetre üfletmeyi reddedip polise mukavemet...
Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Kırıkkale'de bir garip olay: Kokudan zehirlendiler
Kırıkkale'de bir garip olay: Kokudan zehirlendiler
Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi
Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi