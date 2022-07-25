MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 12:29

Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a sahne ayarı!

Kapadokya'da DJ olarak sahne alan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, kendisinde önce sahneye çıkan Zeynep Bastık'a sahne ayarı verdi. 'Sahneme hiç mi saygın yok' diyen Manço ünlü şarkıcıya olan sinirini sosyal medyadan gösterdi.

MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 12:29
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Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a sahne ayarı!


Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço peri bacaları ile ünlü Kapadokya'da birlikte sahne aldı. İlk olarak Zeynep Bastık sahneye çıktı ve birbirinden güzle şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahne sırası DJ Doğukan Manço'ya geçti.

Doğukan Manço Zeynep Bastık



Düzenlene festivale katılan yaklaşık 10 bin kişiye eğlenceli saatler yaşatan ikili, sahne performansları sonrası Kapadokya'dan ayrılırken sosyal medyadan Zeynep Bastık'a öfke kusan Doğukan Manço, Zeynep Bastık'ı sosyal medyada etiketledi ve sahnesine saygı göstermediği için suçladı.

Zeynep Bastık

"Sahneme hiç mi saygın yok"

Kapadokya'da düznelenen '3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali' için bölgeye giden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve Barış Manço'nun oğlu DJ Doğukan Manço, 10 bin kişiden fazla katılım gösterilen festivalde eğlenceli saatler yaşattılar.

Doğukan Manço

Festivalden hemen sonra Doğukan Manço, kendisinden önce sahneye çıkan ve performans sergileyen Zeynep Bastık'a çok sert bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabından Zeynep Bastık'ı etiketleyen DJ Manço, Bastık’ın sahne finalini Ben Adam Olmam ve Sakin Ol şarkılarıyla yapmasına sinirlendiğini dile getirdi ve ona "Sahneme hiç mi saygın yok" ifadelerini kullanarak suçlamalarda bulundu.

Doğukan Manço Zeynep Bastık'a sahne ayarı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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