YAŞAM
01 Kasım 2022 - 11:17

Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi

Kadın sigortalı çalışanların gündeminde olan doğum borçlanması internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Doğum borçlanması nedir, kimleri kapsar, süresi ne kadardır? soruları merak konusu olurken değerli okurlarımız için detaylara haberimizde yer verdik.

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 11:17
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Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi


Sigortalı kadın çalışanlara sağlanan haklardan olan doğum borçlanması doğumdan 8 ve doğumdan sonra 8 olmak üzere 16 hafta süresi içinde gerçekleşir. bu süre içerisinde kadın çalışanların prim ödemesi yapılmaz. SGK ücretlerini ve günlük primlerini ise ayarlamak yükümlülüğündedir. Bunun üzerine binlerce kişi doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir, ne kadar süre ile borçlanır? sorularına yanıt aramaktadır. İşte, doğum borçlanmasına ilişkin merak edilenler haberimizde

KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR?

-Hizmet akdi ya da doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha sonra kendi hesabı üzerinden bağımsız çalışan sigortalılar



-Daha önceden hizmet akdi bulunmayıp 2008 yılı Ekim ayından sonra Kanuna göre kamuda görev almış olanlar

-5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

-2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri.

DOĞUM BORÇLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigortasının başlamış olması gerekir

-Doğum sonrasında kişinin adına prim ödenmemesi gerekir

-Borçlanma süresi içerisinde çocuğun yaşıyor olması gerekir.

doğum borçlanması

HANGİ SÜRELER DOĞUM BORÇLANMA KAPSAMINDADIR?

-Sigortalı olan kadının doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 hafta izni bulunur.

-Kadın sigortalı çalışanın doğum nedeniyle çalışmamaları ve en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlanması gerçekleşir.

-Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesinde o süreye kadar süre borçlanır.

-İlk doğumdan sonra iki yıl geçmeden ikinci doğumu gerçekleşen kadının borçlanması ise iki doğum arası geçen süre kadar hesaplanır.

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Doğum borçlanması için gerekli olan başvurular SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresinden gerçekleşmektedir. Doğum borçlanma başvurusunda bulunan kadın çalışanlar için kurum tarafından inceleme gerçekleştirilir.

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Borçlanma talep dilekçesi

-Kimlik fotokopisi

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

Bir günlük borçlanma tutarı : 38,16 TL

Bir aylık borçlanma tutarı : 1144,8 TL

Bir çocuk için toplam tutar (720 gün) : 27.475,2

İki çocuk için toplam tutar (1440 gün) : 54.950,4

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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