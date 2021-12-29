TEKNOLOJİ
29 Aralık 2021 - 21:25
Güncelleme: 29 Aralık 2021 - 21:27

Doğum Haritası Yorumu

Bir yer ve bir zaman için gökyüzünün dünyadan gördüğümüz hali, iki boyutlu bir çizime aktarılır. Bu çizime doğum haritası diyoruz. Bu bir kişinin doğumu, bir şirketin kuruluşu ya da bir maç anı haritası olabilir. Her birinin yorumu bir diğerinden farklıdır. Her ekol bu haritayı farklı tarzlarda yorumlar.

TEKNOLOJİ
29 Aralık 2021 - 21:25
Güncelleme: 29 Aralık 2021 - 21:27
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Doğum Haritası Yorumu

Geleneksel astroloji daha fazla somut sonuçlarla ilgilidir. Bir kişinin yaşamında karşısına çıkabilecek muhtelif olaylara yoğunlaşır. Hangi sektörlerde nasıl işler yapabileceği, nelerden para kazanabileceği, yaşamının hangi döneminde hayatının ne kadar kolay/zor olabileceği, kaç evlilik yapacağı veya sağlığı gibi. Modern astroloji ise daha kişisel gelişim odaklıdır. Hayatında yaşadığı zorluklardan çok bunların nedenine, bunları nasıl düzeltebileceğine odaklanır.

 

Ben her iki tekniği de kullanmakla beraber sorunların çözümü noktasında danışana akıl vermekten olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum. Süreci aktarmak ve kararları danışana bırakmamın uzun vadede karşıdaki kişiye daha faydalı olduğunu gözlüyorum. Ancak farkındalık yaratabilmek de elbette önemli bir aşama.

 

Danışmanlık seansına önceden hazırlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle son dakika rezervasyonları doğru bulmuyorum. Seans öncesi hazırlığı bir doktorun hastasından alacağı tahliller gibi düşünebilirsiniz. Hiç hazırlık yapmadan sonuca varmak mümkün değil.

 

Astroloji danışmanlığı tekrar eden sorunların nedenlerini anlamak için oldukça destekleyici enstrüman. Bu noktada kişisel gelişim anlamında çok destekleyici olduğunu düşünüyorum. Doğum haritasında gözlediğimiz sorunları aşabilmek için kişinin hayatında hangi davranış kalıplarını değiştirmesi gerektiğini, bunları nasıl ve ne zaman değiştirebileceğini de konuşuyoruz.

 

Zaman yönetiminde astrolojiyi kullanmak ise oldukça faydalı oluyor. Özellikle bir kariyer planlamasında astroloji gibi bir ekipman alet çantasındaki en güçlü silahımız oluyor. Hem kişinin yetenekleri hem de bunları ortaya çıkarabileceği uygun zamanı, uygun sektör ve departmanı görebilmek kişinin hayatında büyük farklar yaratabiliyor.

 

Kıvanç Tatlıtuğ ‘un kariyer analizi bunun için örnek verilebilir. Hem uluslararası alanda hem de sinemaya oranla televizyonda daha başarılı olma şansını ve bunu ne zaman yakalayabileceğiniz görebiliyoruz.





Örnek Analiz

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kariyer Analizi

https://www.astrokronos.com/post/k%C4%B1van%C3%A7-tatl%C4%B1tu%C4%9F-ve-kariyer-analizi




 
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