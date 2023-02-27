Doğum tarihinizin son hanesine hemen bakın! Ehliyetinizi o tarihte değiştirmeniz gerekecek!







EHLİYETİNİZİ 19 OCAK 2024'E KADAR DEĞİŞTİRMENİZ GEREK!







Ehliyetinizi değiştirmeniz için geri sayım başladı. Doğum tarihine bağlı olarak o kişilerin ehliyetlerini hemen değiştirmesi gerekiyor. İşte detaylar...Ehliyet sahibi vatandaşları ilgilendiren karar, Almanya'da sunuldu. 19 Ocak 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyor. 53 yaşından büyük ehliyet sahipleri için tarihler belirlendi. Doğum tarihlerine göre 53 yaşından büyük olan ve Almanya'da yaşayan kişilerin, ehliyetlerini 19 Ocak 2024 tarihine kadar yenilemesi gerekmektedir. 1965 ila 1970 tarihleri arasında doğan kişiler, 19 Ocak 2024 tarihinde ehliyetlerini yenilemek zorunda iken, 1971 ve sonrası doğan kişilerin 19 Ocak 2025 tarihinde ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Aksi takdirde Alman yetkilileri tarafından para cezası uygulanacak.