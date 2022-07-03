Finans
03 Temmuz 2022 - 19:14

Doğum yapan anneye süt ve doğum yardım parası ödeme şartları nelerdir?

Türkiye'de doğum yapan her kadına çalışsın, çalışmasın Devlet doğum yardımı yapıyor. Doğum yardımının şartları neler? Doğum yapan her kadın bu yardımdan yararlanabilir mi? Çocuk sayısına göre yardım miktarında değişiklik oluyor mu? Doğum yapacak birçok anne adayının araştırdığı soruların yanıtını haberimizde veriyoruz!

Finans
03 Temmuz 2022 - 19:14
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Doğum yapan anneye süt ve doğum yardım parası ödeme şartları nelerdir?
Doğum yapan her kadına çocuk sayısı da ölçüt alınarak Devlet tarafından destek veriliyor. Doğum yapacak ve yapan anne adaylarının intenet üzerinden sıkça araştırdığı bu konuda merak edilen tüm soruların cevabını haberimizde veriyoruz.

Süt parasından her anne yararlanamaz. BAĞ-KUR ve SGK'ya tabi olan anne ve baba adayları süt parasından yararlanabilir. 

Süt parasının alma şartları ise şunlardır; T.C. vatandaşı olan anne adayları alabilir, 4C emekli sandığı olanlara verilmez, 5 yaşını geçmemiş çocuklar için verilir, süt parası için bebeğin yaşıyor olması lazım, bebeğin kimliğinin çıkmış olması şarttır, SSK'lı anneler eşleri için bu ödeneği çıkartamaz, sadece 1 kere süt parasını alabilirler, SGK'lı çalışan veya çalışmayan eşler için alınabilir, 4A-4B faydalanabilir, 2015 senesi itibariyle verilmeye başlayan süt parası 2015'ten sonra doğan çocuklar için sırasıyla verir. 

Süt parasını almak için başvuruyu nereye yapmak lazım; çalışan annenin sistemine hemen düşer. Düşmediği taktirde bulunduğunuz İldeki SGK'ya giderek başvuru yapabilirsiniz. İstenen belgeler şunlar; Doğum raporu, Anne ve bebeğin kimliği ve dilekçe ile yapılır. PTT ve Ziraat hesaplarına yatırılır. 5 yıla kadar paranızı alabilirsiniz. Ödeme tarihleri anne adaylarını zor durumda bırakmayacak şekilde kısa zamanda oluyor. 

Süt parası 2021 yılında 202 TL olarak ayın 8-14 tarihleri arasında yatar. Detaylı bilgi için tıkla!

Emzirme ödeneği hakkında bilgi alabilirsiniz tıkla!

Emzirme parasının yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. 

Sigortası olmayan anne adayının süt parasını alabilmesi için eşinin SGK'ya bağlı bir işte çalışıyor olması lazımdır. 

Doğum paraso almak için ise, Doğum yardım dilekçe formu, doldurularak Sosyal Hizmet Merkez'lerine başvuru yaparak temin edebilirler. 

2021 doğum parası asgari ücretle çalışan bir kadın için 6 bin TL bulabilir. Çocuk parası: 300 TL'den başlayan rakamlarla, Emzirme parası: 202 TL, İş görememezlik belgesi: 4.424 TL, Bakıcı için: 1.500 TL ödeme yapılır. 

Birinci çocuk için 300 TL,

İkinci çocuk için 400 TL,

Üçüncü çocuk ve üzeri çocuk için 600 TL ödeme yapılır. Ödeme desteği 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren olmuştur. Çoklu doğumlar için çocuk başına 150 TL daha verilir. 

Doğum yardım parası ve süt parası için başvuru tıkla!

E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Çalışmayan anneler içinde ödeme yapılıyor. Devlet desteğini doğum yapan kadınlardan esirgemiyor ve doğum yapmayı düşünen durumu olmayanlar için müjdeli bir haber oldu. 2021 yılında bu yardımlar daha çok artmıştır. 

Yarım gün çalışma desteği ise şu şekildedir; 3 yaşını geçmeyen çocukları için çocuk okula başlayana kadar bu haktan faydalanabilirler. 

İlk çocuk için 60 gün, 

İkinci çocuk 120 gün, 

Üç ve üzeri çocuk 180 gün yarım olarak çalışabilir. 

EDİTOR
Latif SERÇE
Latif SERÇE
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