Doğum yılının son rakamı 2,3,5,7 olanlar dikkat! Doğum tarihinin büyük sırrı ortaya çıktı: Meğer kişiliğinizin anahtarı o rakamda gizliymiş!

Doğum tarihinizin son rakamının hayatınızın sırlarını ortaya koyduğunu biliyor muydunuz?Doğum yılınızın son rakamının hayatınız ve kişiliğiniz hakkında önemli bilgiler verdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca doğduğunuz yılın son rakamına bakarak hangi elemente ait olduğunuzu öğrenebilirsiniz: ateş, su, toprak veya rüzgar. İşte bu sayıların hayatınızı ve kişiliğinizi etkilemesinin anlamı... Doğduğun yılın anlamı ve Ay takvimine göre doğum tarihinin son rakamı kişiliğin hakkında ipuçları verir. Feng Shui'nin beş elementinden birini temsil eden her sayı da önemlidir: metal, su, ahşap, ateş ve toprak. Doğum yılınızın sizinle ilgili ne söylediğini öğrenmek için okumaya devam edin.Doğum yılınızın son rakamları 2 ve 3 ise elementiniz sudur. Bu öğeye sahip kişilerin en ayırt edici özellikleri nezaket, anlayış ve çekiciliktir. Bu insanların çok geniş bir yaratıcı dünyası ve hayal gücü vardır. Oldukça yaratıcı olan country grubu ağırlıklı olarak sanatçılardan oluşuyor. Son derece sezgisel insanlar geleceği tahmin edebilir. Kontrol eden ortak olarak adlandırılabilirsiniz, ancak çok baskın değilsiniz. Güvenilirsin ama aynı zamanda çok kararsız da olabiliyorsun.Doğum yılınızın son rakamı 4 ve 5 ise kaderiniz tahtadır. Bu güven ve yüksek benlik saygısı verir. Bütün gözler senin üzerinde. Yeni şeyler denemeyi severler. Girdikleri her ortamda ilgi odağı olurlar ve dikkatleri kendilerine çekerler. Zor zamanlarda bile her şeye yarı dolu bir bardak gibi davranan pozitif bir insansınız. Mükemmel karar verme yeteneğiniz nedeniyle güvenilir bir insansınız. Romantik ilişkilerde %100'ünüzü verirsiniz.Doğum yılınızın son rakamı 6 ve 7 ise Ateş elementine aitsiniz demektir. Bu unsurların insanları oldukça maceracıdır. Rekabet etmeyi ve kazanmayı seven mükemmel liderlere sahip çok aktif ve enerjik bireylerdir. Ateş insanları büyüleyici ve çekici olma eğilimindedirler, yalnızlığa dayanamazlar, insanlarla çevrili olmayı ve sürekli hareket halinde olmayı severler. Maceracı ve rekabetçisiniz ama aynı zamanda fevri ve huzursuzsunuz. İyi bir lider olursunuz ve başarma arzusuyla motive olursunuz. Dezavantajı, kolayca sinirlenmeniz ve işleri hemen halletmeye güçlü bir ihtiyaç duymanızdır.Doğum yılınızın son rakamları 8 ve 9 ise elementiniz topraktır. Dünyanın güçleri onlara sevdiklerinin sorumluluğunu veriyor. Çok hırsları vardır ama aynı zamanda çok idealisttirler. Topraklanırlar, sorunlar yavaş yavaş ve ayık bir zihinle çözülür. İyi gelişmiş bir sezgileri var. Çok sadık ve gerçekçisin ve doğru kararlar veriyorsun. Dezavantajı, hayatınızdaki her şeyin kontrol altında olmasını istemeniz ve kendi sert sezgilerinize mantığı tercih etmenizdir.