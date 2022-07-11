GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 14:29

Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması resmi olarak kaldırıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bir kararla birlikte dökme zeytinyağı ihracatıyla ilgili yasak tamamen kaldırıldı.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 14:29
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Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması resmi olarak kaldırıldı!


Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden bir tanesi olan zeytinyağı ile ilgili flaş bir karar alındı. 2022 Mart ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın getirdiği dökme zeytinyağı ihracat yasağı yine bakanlık tarafından kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin açıklama ise Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er'den geldi.

Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması kaldırıldı

Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması kaldırıldı!



Dökme zeytinyağının ihracatı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koymuş olduğu yasağı kaldırıldığı konusunda bilgiler veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 5 kilogramın üzerinde olan ambalajlarla ihraç edilen zeytinyağındaki yasal kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Yeni sezon sürecinde 90-100 bin ton arasında ihraç stoklarına başlayacaklarını söyleyen Davut Er, hem ihracatta hem de iç tüketimde ürün arzı ile ilgili bir sorunun artık yaşanmayacağını aktardı. Yasağın kaldırılma kararının hem üreticiler için hem de ihracatçılar için son derece isabetli bir karar olduğundan bahseden Davut Er, Sürecin bundan sonra daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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