Doktor Civanım'ın motoru satışta













Yeşilçam filmleri ile akıllara kazınan sepetli motosikletini İstanbul Mecidiyeköy meydanında sergileyen Ali Dingil, satıştan elde edeceği geliri 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan depremzedeler için kullanacağını belirtti.“Motosiklete gözüm gibi baktım. Sadece benim için değil Yeşilçam için de çok kıymetli motosiklet. Bunu ihtiyaç sahipleri için satmak önemli. Yapacağımız satışı duyurmak için buraya geldik.” Yeşilçam'ın gözde motosikleti afetzedelere destek olmak için alıcılarını bekliyor.