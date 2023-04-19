YAŞAM
19 Nisan 2023 - 03:08

Doktor Civanım'ın motoru satışta

1982'de Doktor Civanım, bir yıl sonra Vahşi Kan... Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın'ın filmlerde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet açık artırma ile satışa sunuldu.

YAŞAM
19 Nisan 2023 - 03:08
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Doktor Civanım'ın motoru satışta


Yeşilçam filmleri ile akıllara kazınan sepetli motosikletini İstanbul Mecidiyeköy meydanında sergileyen Ali Dingil, satıştan elde edeceği geliri 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan depremzedeler için kullanacağını belirtti.

 Doktor



 

“Motosiklete gözüm gibi baktım. Sadece benim için değil Yeşilçam için de çok kıymetli motosiklet. Bunu ihtiyaç sahipleri için satmak önemli. Yapacağımız satışı duyurmak için buraya geldik.” Yeşilçam'ın gözde motosikleti afetzedelere destek olmak için alıcılarını bekliyor.

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İpek BAL
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