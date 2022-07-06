Doktor Ekrem Karakaya kimdir, neden öldürüldü?

Doktor Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırı düzenleyen ve sonrasında kendisini de kafasından vurarak intihar eden saldırganın alındıkları ameliyatta yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği açıklandı. Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümüne sebep olan saldırgan ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Doktor Ekrem Karakaya
ve Mahmut Akçay arasında yaşanan tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Doktor Ekrem Karakaya
Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başındayken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen şahsın 39 yaşındaki Mahmut Akçay olduğu tespit edildi. Mahmut Akçay'ın hastane polikliniğine tedavi için geldiği ve Doktor Ekrem Karakaya ile aralarında henüz sebebi öğrenilmeyen bir tartışma çıktığını, bu tartışma sonucunda ise Mahmut Akçay'ın Ekrem Karakaya'ya silahla saldırdığı sonrasında ise aynı silahla intihar ettiği edinilen bilgiler arasında. Ekrem Karakaya ve Mahmut Akçay ameliyata alınarak tüm müdahaleler yapılsa da kurtarılamadı. Ekrem Karakaya'nın ölüm haberi hem tüm meslektaşlarını hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Ekrem Karakaya kimdir
Doktor Ekrem Karakaya Kardiyoloji Uzmanı olarak Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktaydı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevine başlayan Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastaneler şu şekilde; Özel Melikgazi Hastanesi 2011 senesi, Özel Avrupa Hastanesi 2011 senesi, Özel Dünyam Hastanesi 2011 ve 2013 yılları arası, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2020 seneleri arası ve son olarak Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak doktorluk görevini icra etmekteydi.