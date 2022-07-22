GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 01:26

Doktor Ekrem Karakaya'ya görevi başında öldürüldüğü için şehit unvanına layık görüldü

Konya Şehir Hastanesi'nin Kardiyoloji Polikliniğinde görevli Dr. Ekrem Karakaya, görevi başındayken hasta yakının tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Karakaya'nın ölümü tüm Türkiye'yi ağaya kaldırırken, talihsiz doktor şehit unvanıyla anılacağı bildirildi.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 01:26
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Doktor Ekrem Karakaya'ya görevi başında öldürüldüğü için şehit unvanına layık görüldü


İl Sağlık Müdürlüğü, Konya Şehir Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya hakkında şehit unvanın verilmesine ve bundan sonraki süreçte de Karakaya'nın şehit unvanının devam edeceğini söyledi.

Görevi başındayken kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor Ekrem Karakaya

Bir süre önce bir hastasına anjiyo ameliyatı yapan ve hastasının iyileşme göstermesi donrası evine gönderilmişti. Hasta kadın bir gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesi kadının aileni bir anda ayağa kaldırdı. Hastaneye helen hasta yakını ilk önce Dr. Ekrem Karaka'yı kurşun yağmuruna tutan saldırgan, daha sonra da intihara teşebbüs ederek kendi canına kıymıştı.



Dr. Ekren Karakaya'nın gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken bugün Konya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törene katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yaptığı konuşmasında Dr. Ekrem Karakaya'nın ölümü sonrası hem eşinin hem de çocuklarının devletin ve milletin şemsiyesi altına alındığını söyledi.

Doktor Ekrem Karakaya

Şehit Karakaya’nın adının da her daim yaşatılacağını belirten Koç, Ekrem Karakaya'nın görevi başında ölmesi sonrası onun şehit olarak anılmasına karar verdiklerini aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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