Son yıllarda hızlanan hekim göçü giderek artıyor. TTB, doktorların daha iyi iş bulmak için yurt dışına çıkmaları içün başlattıkları işlemlerde verilen 'İyi Hal Belgesi' verilerini paylaştı. TTB'ye ait resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan bir paylaşımda 2023 yılının ilk üç aylık döneminde 700 doktorun başvurduğu bildirildi. Geçen yılın ilk üç ayının verilerinde bu rakam 567 idi.
GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 19:33
Doktor göçünde korkunç rakamlar: Son üç ayda başvurular rekor kırdı!
Daha iyi koşullarda iş bulabilmek ve çalışabilmek adına yurt dışına gitmek için TTB doktorlarından alınan 'İyi Hal Belgesi'ne başvuranların sayısı giderek büyümeye başladı. TTB'ye ait resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu yılın ilk üç ayı içerisinde 700 doktorun 'İyi Hal Belgesi' için başvurduğu ortaya çıktı.
GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 19:33