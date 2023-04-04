GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 19:33

Doktor göçünde korkunç rakamlar: Son üç ayda başvurular rekor kırdı!

Daha iyi koşullarda iş bulabilmek ve çalışabilmek adına yurt dışına gitmek için TTB doktorlarından alınan 'İyi Hal Belgesi'ne başvuranların sayısı giderek büyümeye başladı. TTB'ye ait resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu yılın ilk üç ayı içerisinde 700 doktorun 'İyi Hal Belgesi' için başvurduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 19:33
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Doktor göçünde korkunç rakamlar: Son üç ayda başvurular rekor kırdı!


Son yıllarda hızlanan hekim göçü giderek artıyor. TTB, doktorların daha iyi iş bulmak için yurt dışına çıkmaları içün başlattıkları işlemlerde verilen 'İyi Hal Belgesi' verilerini paylaştı.

TTB'ye ait resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan bir paylaşımda 2023 yılının ilk üç aylık döneminde 700 doktorun başvurduğu bildirildi. Geçen yılın ilk üç ayının verilerinde bu rakam 567 idi.



Doktor göçünde korkunç rakamlar

GÜVENSİZ VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

TTB'nin düznelediği 'İyi Hal Belgesi'ne yapışan başvuru sayısı il ilgili yapılan açıklamada; "Mart ayında 235 idi. 2023'ün ilk üç ayında bu sayı 700 oldu. Başta deprem bölgelerinde görev yapan tüm meslektaşlarımızın tükenmesine neden olan ağır ve belirsiz çalışma koşulları bir an önce bitmelidir." denildi.

2022 yılına kadar yurt dışına giden doktor sayısı bir önceki yıla göre ikiye katlandı. TTB, 2022'de yurt dışına çıkmak için 'İyi Hal Belgesi' alan kişi sayısının bin 344'ü uzman, bin 341'i stajyer olmak üzere 2 bin 685 kişi olduğunu açıkladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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