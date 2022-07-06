GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 21:47

Doktorlar 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde çalışıyor mu, hastaneler açık mı? Doktorlar grev mi yapıyor, neden grev yapıyorlar?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşanan olay sonrasında Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldığını duyurdu. Bunun üzere doktorların işi bırakıp bırakmayacağı tartışma konusu oldu. İnternette sık sık 'Doktorlar 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde çalışıyor mu? Hastaneler açık mı? Doktorlar grev mi yapıyor? Doktorlar neden grev yapıyor?' gibi sorulara yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar...

GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 21:47
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Doktorlar 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde çalışıyor mu, hastaneler açık mı? Doktorlar grev mi yapıyor, neden grev yapıyorlar?


Türk Tabipleri Birliği, Konya'da işlenen doktor cinayetinin ardından 7 ve 8 Temmuz tarihlerine greve gidileceğini açıkladı. Bunun üzerineyse birçok kişi 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde doktorların çalışıp çalışmadığını, hastaneleri açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Konya Şehir Hastanesi'nde ne oldu?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs, 1 ay önce kaybettiği annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde silahla başından vurularak ölümüne neden oldu. Şahıs, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı vurmasının ardından aynı silahla intihar etti. Yaşanan olay sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.



Türkiye gündemini derinden sarsan doktor cinayeti, Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay adlı şahıs, Konya Şehir Hastanesi'ne giderek kardiyoloji bölümüne geçti. Daha sonra Doktor Ekrem Karakaya'yı görmek istediğini belirterek doktorun odasının önünde bir süre bekledi.

Doktor odasından hastanın çıkmasıyla birlikte içeriye giren Akçay, belinde bulunan silahı çıkartarak, "Annemi sen öldürdün, o senin yüzünden öldü" dedi ve silahını art arda ateşledi. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Doktor Karakaya kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Akçay aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti.

Yaşanan olay sonrasında hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi.

Doktorlar 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde çalışıyor mu?

Konya'da yaşanan vurulma olayı sonrasında ise Türk Tabipleri Birliği (TTB) greve gitme kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TTB, 7 Temmuz Perşembe ve 8 Temmuz Cuma günlerinde görev yapmayacakları açıklamasını yaptı.

TTB paylaşımı

Bakan Koca: Araştırmalar sürüyor

Geçekleşen olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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