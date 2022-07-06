Doktorlar 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde çalışıyor mu, hastaneler açık mı? Doktorlar grev mi yapıyor, neden grev yapıyorlar?

Türk Tabipleri Birliği, Konya'da işlenen doktor cinayetinin ardından 7 ve 8 Temmuz tarihlerine greve gidileceğini açıkladı. Bunun üzerineyse birçok kişi 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde doktorların çalışıp çalışmadığını, hastaneleri açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.
Konya Şehir Hastanesi'nde ne oldu?Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs, 1 ay önce kaybettiği annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde silahla başından vurularak ölümüne neden oldu. Şahıs, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı vurmasının ardından aynı silahla intihar etti. Yaşanan olay sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.
Türkiye gündemini derinden sarsan doktor cinayeti, Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay adlı şahıs, Konya Şehir Hastanesi'ne giderek kardiyoloji bölümüne geçti. Daha sonra Doktor Ekrem Karakaya'yı görmek istediğini belirterek doktorun odasının önünde bir süre bekledi. Doktor odasından hastanın çıkmasıyla birlikte içeriye giren Akçay, belinde bulunan silahı çıkartarak, "Annemi sen öldürdün, o senin yüzünden öldü" dedi ve silahını art arda ateşledi. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Doktor Karakaya kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Akçay aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti. Yaşanan olay sonrasında hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi.