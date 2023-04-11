Doktorlar dizisinin hırslı Zenan'ıydı! Melike Güner resmen evrim geçirdi: O dizide gören tanıyamadı!







DOKTORLAR ZENAN'IN SON HALİ!







Doktor dizisi Zenan karakterini canlandıran Melike Güner tekrardan ekranlara döndü. Hangi dizi ile ekranlara döndü? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Bir zamanlar oldukça izlenen Doktorlar dizisi Zenan karakteri akıllarda kalanlar arasındaydı. Melike Güner'in yeni halini görenler şaşırdı. Ünlü oyuncu yıllar sonra Ömer dizisi ile ekranlara döndü. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır'ın başrollerinde olduğu Ömer dizisinde Melike Güner, Çiçek karakterine hayat verecektir.Bir dönem reytingler ile izlenenler arasında olan Doktorlar dizisi ile ün kazanan Melike Güner'in son hali oldukça şaşırttı. Bir süredir projede yer almayan gözlerden uzak olan Melike Güner Ömer dizisinde Çiçek karakterinde rol aldı. Ekmek Teknesi, Gülbeyaz gibi akıllarda yer edinen dizilerde rol almıştır. Ömer dizisinde Reşat'ın imamlık yaptığı cami altında olan aşevinde çalışan Çiçek karakterini canlandırdı. Evli olan iki çocuğa sahip olan Melike Güner Ömer dizisinde tesettürle yer aldı. Son halini gören izleyiciler sosyal medyadan 'Oyunculuğunuz harika', 'Her rolün hakkını veriyorsun', 'Zenan sana ne oldu?' yorumlarında bulundu. Melike Güner 2 Haziran 1979 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk baş rolünü 2011 yılında Dram/ Romantik türünde olan İncir Reçeli'nde canlandırdı. 14 dizide, 6 tiyatroda, 4 filmde yer almıştır. Başarılı oyuncu 2016 senesinde 'Medet' tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödüllerinde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.