Doktorlara binlerce lira para vermenize gerek yok! Her gün 3 dakika bunu yapan bir daha hastane yüzü görmeyecek

YÜZDE 14 ORANINDA İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

RETİNA EN HIZLI YAŞLANAN ORGAN

Her gün 3 dakika bunu yaparak görme kaybınızı sıfıra indirebileceğinizi söylesek bize inanır mıydınız? Bu bir mucize ya da sihir değil, bilimdir. İngiltere'de yapılan bir araştırma, her gün birkaç dakika kırmızı ışıklara bakmanın yaşa bağlı görme kaybını tersine çevirebileceğini gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, her gün birkaç dakika kırmızı ışıklara bakmanın yaşa bağlı görme kaybını tersine çevirebileceğini gösteriyor.Yöntemin ayrıca Parkinson hastalığı ve diyabet gibi hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağı söyleniyor. Uzmanlar, kırmızı ışığın hücrelerin pilleri gibi davranan mitokondrileri uyardığını söylüyor. Sonuçları bilimsel dergi The Journals of Gerontology'de yayınlanan çalışma, UCL (University College London) Oftalmoloji Enstitüsü tarafından yürütüldü.Gönüllüler iki hafta boyunca her gün üç dakika kırmızı ışığa baktılar. Çalışma, düşük kontrastlı renkli harflere bakmaları istenen gönüllülerde koni fonksiyonlarını ölçtü. Ayrıca karanlıkta ışık sinyallerini seçmeleri istenen kişilerin gözlerinin hassasiyeti de incelendi. Retinanın arkasında kırmızı, yeşil ve maviye duyarlı koni hücreleri bulunur. Koni hücreleri arasında ışığa karşı daha duyarlı ancak renk körü olan çubuk hücreler bulunur. Deneyin sonunda, katılımcıların renk görüşü ortalama yüzde 14 oranında iyileşti - koni renk kontrast duyarlılığı. 40 yaş üstü gönüllülerde bu duyarlılığın yüzde 20 arttığı ortaya çıktı. Bu yaş grubunda karanlıkta da önemli bir artış gözlendi.Daha genç katılımcılar arasında ilerleme kaydedilmesine rağmen, büyüklüğün daha yaşlı katılımcılar arasında olduğu kadar büyük olmadığı kaydedildi. Bunun nedeni, gençlerin görüşünün daha az bozulmasıdır. Prof. Glen Jeffrey, "Retina vücudumuzdaki en hızlı yaşlanan organdır. Evrimsel bir bakış açısıyla insan ömrü hiçbir zaman 40 yaşını geçmemiştir." Uzmanlar artık çok daha uzun yaşayan insanların organlarının erken yaşlandığını ve bunları güçlendirmenin yollarının bulunması gerektiğini vurguluyor.