Doktorları hayrete düşüren olay İngiltere'de yaşandı! 15 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıkan şey herkesi şaşırttı













Hastanede doktorlara durumu anlatan gencin röntgen sonucunu inceleyen araştırmacılar şaşkına döndü. "Cinsel deneyler" yaptıktan sonra sağlığını tehlikeye atan bir gencin penisinden USB kablosu zar zor çıkarıldı.Doktor büyük ameliyatın detaylarını paylaştı.Ameliyatı yapan doktorlar raporlarında durumu kamuoyuna bildirirken, USB kablolarının gövdeye düğümlendiğini ve bu nedenle ameliyatın büyük zorlukla gerçekleştirildiğini anlattılar. Bilim dergisi Urology ve medya platformu Science Direct'ten bir haberde, araştırma olayın 2021'de gerçekleştiğini ortaya koydu. Doktorlar tarafından derlenen bilimsel bir çalışmada: "“Vücuda yerleştirilen cisim derin doku üzerinden çıkarıldı. Kablolar penis ucundan çıkarıldı” denildi. Adı açıklanmayan gencin bunu cinsel deney için yaptığı ve herhangi bir zihinsel sağlık sorunu bulunmadığı bildirildi.