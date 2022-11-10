DÜNYA
10 Kasım 2022 - 10:21

Doktorları hayrete düşüren olay İngiltere'de yaşandı! 15 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıkan şey herkesi şaşırttı

İngiltere'de 15 yaşında olan bir çocuğun cinsel doyum elde etmeye çalıştığı yöntem bilim adamlarını ve doktorları hayrete düşürdü. Genç bir çocuk, cinsel organına ilgi duyması nedeniyle USB kablosu sokunca hastaneye kaldırıldı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

DÜNYA
10 Kasım 2022 - 10:21
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Doktorları hayrete düşüren olay İngiltere'de yaşandı! 15 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıkan şey herkesi şaşırttı


Hastanede doktorlara durumu anlatan gencin röntgen sonucunu inceleyen araştırmacılar şaşkına döndü. "Cinsel deneyler" yaptıktan sonra sağlığını tehlikeye atan bir gencin penisinden USB kablosu zar zor çıkarıldı.

Doktor büyük ameliyatın detaylarını paylaştı.



Doktorları hayrete düşüren olay İngiltere'de yaşandı! 15 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıkan şey herkesi şaşırttı

Ameliyatı yapan doktorlar raporlarında durumu kamuoyuna bildirirken, USB kablolarının gövdeye düğümlendiğini ve bu nedenle ameliyatın büyük zorlukla gerçekleştirildiğini anlattılar.

Bilim dergisi Urology ve medya platformu Science Direct'ten bir haberde, araştırma olayın 2021'de gerçekleştiğini ortaya koydu. Doktorlar tarafından derlenen bilimsel bir çalışmada: "“Vücuda yerleştirilen cisim derin doku üzerinden çıkarıldı. Kablolar penis ucundan çıkarıldı” denildi. Adı açıklanmayan gencin bunu cinsel deney için yaptığı ve herhangi bir zihinsel sağlık sorunu bulunmadığı bildirildi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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