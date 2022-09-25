Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada













Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi Gazimuhtar Bulvarı Doktorlar Sitesi'nde gerçekleşti. Borç sebebiyle husumet yer alan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik'i (45) tabancayla vurarak öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı öne sürülen Kadın Doğum Doktoru B.Ç. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay günü Doktor B.Ç. ile kuzenleri Mehmet Çelik ve Enes Çelik arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü.