Dökülen saçların çözümü meğer buymuş! Tek bir maske ile fırça gibi saçlara sahip olun







SAÇ DÖKÜLMESİNE ÖZEL TARİF!







Kadınlar gibi erkeklerde de yaşanan saç dökülmesi için önlem alınmalıdır. Saç dökülmeleri kelleşme problemi yaratabilmektedir. Saçkıran sorunu için de farklı çözümler aranmaktadır. Saç dökülme ve saçkıran için ne gibi önlemler alınmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.Saç dökülmesi kadınlarda aynı zamanda erkeklerde de büyük sorunlar yaratmaktadır. Gerekli önlemler alınmaması halinde kelleşme sorunu ortaya çıkmaktadır. Yapılan saç rutinleri içerisinde ürünlerin dahi saç dökülmesine sebebiyet verebileceği belirtildi.Eşsiz saç maskesi ile saç dökülmelerinin önüne geçilebilecek. Saçların daha da gür olması sağlanabilecek. Kimyasal ürünlerin yanında oldukça doğal bir tariftir. Evinizde bu doğal saç maskesini oldukça kolay bir şekilde hazırlayıp kullanabileceksiniz. Kullanılan kısa süre içerisinde saç dökülmesinin azalarak hatta yeni saç çıkmasını sağlayacağı belirtilmiştir. Saçkıran problemi için bu tarif eşsiz bir değere sahiptir. Bu tarif şu şekildedir: -2 çorba kaşığında toz hardal -1 çorba kaşığı olacak şekilde şeker -Bir yumurta sarısı -60 mL sıcak su -2 çorba kaşığı zeytinyağı malzemeleri gereklidir. Yapılışı ise şöyledir: Toz hardal şeker ve yumurta sarısını kap içerisinde karıştırılmalıdır. Karıştırılmanın ardından sıcak su ve zeytinyağı eklenmelidir. Fırça ile saç köklerine sürülmelidir. Sadece saç diplerine uygulanmalıdır. Kelleşmeye sebebiyet veren saçkıran problemine karşı yukarıdaki maske oldukça işe yarar sonuçlar yaratmaktadır. Saç diplerine uygulanmasının ardından bone veyahut streç film kullanılmalıdır. 40 dakika bekletilmeli ve ardından sıcak su ile saçlar yıkanmalıdır. Saçlar tamamen temizlenmelidir. Bu maske sadece haftada bir uygulanacak şekilde yapılmalıdır. 14 hafta sonunda düzenli kullanım sağladıysanız istenen sonucu elde edebileceksiniz.