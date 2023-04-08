Dökülen saçlarınız fırça gibi geri çıkacak! 3 malzeme yetiyor: Bu kür ile saç dökülmesine veda edin







SAÇ ÇIKARAN MASKE







Saç dökülmelerinin birden fazla nedeni olurken bu durum bazen stresten bazen ise hava değişikliğinden ötürü olabilir. Genetik faktörler sık sık karşımıza çıkarken herkese iyi gelen şampuanın size iyi gelmesini bekleyemezsiniz. Saç dökülme probleminin önüne geçmek için araştırma yapanlara benzersiz tarif geldi. Dökülen saçları daha sağlıklı yerine gelmesi için mucizevi karışım haberimizde yer almaktadır.2 yemek kaşığı Hint yağı1 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı balKabın içerisine tüm malzemeler alınarak güzelce karıştırılır. Saç diplerine masaj yaparak uygulandıktan sonra saç diplerinize maskeyi sürerek tarak yardımıyla ya da elinizle uçlarına doğru yedirin. Tüm saçınıza maskeyi yaptıktan sonra masaj yaparak 2-3 saat bekleyin. Zamanın dolmasıyla beraber saçınızı duru suyla yıkadıktan sonra şampuanınızla yıkayabilirsiniz.