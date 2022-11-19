Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları







DOKUZ OĞUZ DİZİSİ BAŞLIYOR

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU







FOX TV ekranlarında başlayacak olan Dokuz Oğuz dizisi Pazar günlerine izleyiciyle buluşurken Teşkilat dizisine yeni rakip geldiği duyuruldu. Kubilay Aka ve Yasemin Allen'in başrollerinde olduğu dizinin konusu merak uyandırdı. Aralık ayıyla beraber ekranlarda yerini alacak Dokuz Oğuz dizisi bu sezonun bomba yapımları arasında görülüyor. Dokuz Oğuz dizisi hakkında tüm detaylar...Ünlü yazar ve Şair olan Süleyman Çobanoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı Dokuz Oğuz dizisinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş yer alıyor. Aralık ayıyla beraber her hafta Pazar günü FOX TV'de yer alacak yapım Yargı, Teşkilat gibi dizilerin reytinglerini düşürmeyi hedefliyor. Asker dizisi olacak Dokuz Oğuz oyuncu kadrosu ise oldukça başarılı isimlerden oluşuyor.Dağhan Külegeç, Deniz Işın, Tuncer Salman, Hakan Boyav, Kubilay Aka, Yasemin Allen, Volkan Keskin, Serhat Onat, Rami Yarin.