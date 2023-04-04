Dolandırıcılar iş başında... O mesaja inanmayın...Ramazan Hediyesi dolandırıcılığı başladı! 2 bin TL almak istersen paranızdan olmayın













PTT 2000 LİRA RAMAZAN HEDİYE MESAJLARI GERÇEK Mİ?

BU MESAJI TIKLAMAYIN TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Dikkatli olun. PTT 2000 Türk Lirası Ramazan hediye mesajına tıklamayınız. Uzmanlar, bu mesaja tıklayanların telefonuna virüs bulaşabileceği ve tüm paranın kaybolabileceği konusunda uyarıyor. PTT 2000 Türk Lirası ramazan hediyesi gerçek mi?Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, dolandırıcılar yine vatandaşları hedef aldı. Online iletişim platformlarında dolaşan PTT 2000 Türk Lirası ramazan hediye linki kafa karıştırıyor. Uzmanlar, WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarında internette yaygınlaşan mesajlara karşı uyarıda bulunarak, bu linki 20 kişiye gönderirseniz 2 bin Türk Lirası hediye kazanacağınızı söyledi. PTT 2000 Türk Lirası ramazan hediye mesajı doğru mu? İşte detaylar…Ramazan ayı geldiğinde birçok firma tarafından hediyeler dağıtıldı. Son zamanlarda online mesajlaşma platformlarında PTT 2000 Türk Lirası Ramazan hediyesi başlıklı bazı mesajlar dolaşıyor. Posta kutusundaki linke tıklayıp 20 kişiye link gönderirseniz ramazan hediyesi kazanacağınız söyleniyor. Vatandaşlar PTT'nin 2000 Türk Lirası ramazan hediyesini araştırmaya başladı. PTT 2000 Türk Lirası Ramazan Hediye Mesajı Gerçek mi? PTT'den 2000 Türk Lirası Ramazan hediyesi var mı?Uzmanlar, PTT'nin ramazan hediyesi olarak 2 bin Türk Lirası vereceğini cep telefonu mesajlarıyla vatandaşları uyardı. Telefonunuza gelen mesaja ve linke tıklamayın ve başkalarına göndermeyin. Çünkü bu tür mesajlara tıkladığınızda cep telefonunuza virüs bulaşabilir ve bu virüs bulaştığı için bankacılık uygulamaları dahil pek çok uygulamanıza erişim sağlar. Yani bu mesaja tıklarsanız banka hesabınızın boşaldığını göreceksiniz. Ayrıca kurumdan PTT 2000 Türk Lirası ramazan hediyesi için şartlara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, PTT'nin ramazan ayı boyunca böyle bir uygulamasının olmadığı belirtildi. Yani PTT 2000 Türk Lirası ramazan hediyesi gerçeği yansıtmamaktadır.