Dolandırıcılar kabusunuz olmasın! e-Devlet sisteminden o bilgileri hemen değiştirin..







E- DEVLET SİSTEMİNDE TAPU TELEFON BİLGİLERİNİ MUTLAKA YAZIN











Uzmanlar, e-devlette çok önemli bir değişikliğin tapuda büyük bir dolandırıcılık oyununu engelleyebileceğini açıkladı. Tüm tapu sahiplerinin bu bilgileri e-devlet üzerinden güncellemesi şart koşuluyor. Aksi halde sizin kimliğinizle dolandırıcılar sizden habersiz evinizi bile satabilirler. Tapu bilgilerinizi e-Devlet üzerinden güncellemeniz gerekmektedir.e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama butonuna "tapu telefon bilgileri" ibaresini yazmanız yeterli. Görüntülenen ekranda "Telefon numarası kayıt defterinde kayıtlı değil" mesajının görüntülenmesi tehlikelidir. Bilgi metnini kontrol etmeniz ve ekrana gelen "Telefon numaramı kaydet" seçeneğine tıklayarak telefon numaranızı eklemeniz gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlamak için telefonunuza gelen doğrulama kodunu ekrana giriniz. Bunları yaptığınız takdirde tapuda sahte kimlik ve sahte vekaletname ile adınıza küçük bir talepte bulunulursa telefonunuza mesaj gelir.