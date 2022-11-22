GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 21:42

Dolandırıcılar kabusunuz olmasın! e-Devlet sisteminden o bilgileri hemen değiştirin..

Vatandaşları para kazanmaları için kandırmaya çalışan dolandırıcıların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlar, e-devlet değişikliklerinin bazı dolandırıcılık tuzaklarını ortadan kaldırabileceğini söylüyor..

GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 21:42
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Dolandırıcılar kabusunuz olmasın! e-Devlet sisteminden o bilgileri hemen değiştirin..


e-Devlet sisteminden o bilgileri hemen değiştirinUzmanlar, e-devlette çok önemli bir değişikliğin tapuda büyük bir dolandırıcılık oyununu engelleyebileceğini açıkladı.

Tüm tapu sahiplerinin bu bilgileri e-devlet üzerinden güncellemesi şart koşuluyor. Aksi halde sizin kimliğinizle dolandırıcılar sizden habersiz evinizi bile satabilirler. Tapu bilgilerinizi e-Devlet üzerinden güncellemeniz gerekmektedir.

E- DEVLET SİSTEMİNDE TAPU TELEFON BİLGİLERİNİ MUTLAKA YAZIN




e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama butonuna "tapu telefon bilgileri" ibaresini yazmanız yeterli. Görüntülenen ekranda "Telefon numarası kayıt defterinde kayıtlı değil" mesajının görüntülenmesi tehlikelidir. Bilgi metnini kontrol etmeniz ve ekrana gelen "Telefon numaramı kaydet" seçeneğine tıklayarak telefon numaranızı eklemeniz gerekmektedir.

Kayıt işlemini tamamlamak için telefonunuza gelen doğrulama kodunu ekrana giriniz. Bunları yaptığınız takdirde tapuda sahte kimlik ve sahte vekaletname ile adınıza küçük bir talepte bulunulursa telefonunuza mesaj gelir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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