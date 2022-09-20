YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:13

Dolandırıcılığın böylesi! Referans gösterilerek mağdur oldular

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, son zamanlarda kentte kurum amirlerinden dair başkanlarına, akademisyenlerden savcılara kadar birçok meslek grubunda görevli olan şahsiyetlerin referans gösterilerek kuyumcuların mağdur edildiğini kaydedip uyarıda bulundu.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:13
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Dolandırıcılığın böylesi! Referans gösterilerek mağdur oldular


Dolandırıcılar tarafından, valilik özel kalem müdüründen belediyelerin daire başkanlarına, emlakçılardan oto galericilere, savcılara, akademisyenlere kadar birçok meslek grubunda görevli olan şahsiyetler üzerinden kuyumcular hedef alındı. Dolandırıcılar; ev alacağım, araba alacağım veya satacağım deyip, ismi zikredilen şahısları da kendilerinden habersiz ve tanımadan referans edip kuyumculara altın bozacaklarını söylediler. Kişilerden bir hesaba miktar belirterek para yatırmalarını isteyen dolandırıcıların, işi 10-15 dakikalık zaman diliminde halletmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Diyarbakır'da son zamanlarda bu yöntem kullanılarak kuyumcuların mağdur olması üzerine Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, harekete geçip üyelerine ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda şikayetleri değerlendirdiklerinde bu sayede olayların çok olduğunu belirten DİKO Başkanı Yüksel, bazı kurum başkanları ve şahsiyetlerin hedef alındığını söyledi. Yüksel, “Bunların da tanıdık kuyumcu çevreleri var mı diye valinin özel kaleminin adına bile arayıp bir şeyler yapabiliyorlar. Savcı, hakim, doçent gibilerini hedef seçiyorlar. 'Ben tapudayım, acil olarak söz konusu parayı yatırmamız lazım, sen bu hesaba para at, tapuyu devralacağım. Şoförümle göndermişim, siz bu ürünleri alınız' denilip sistem böyle yürüyor. Biz, birkaç tanesine tanık olduk ve ondan sonra kendi yazdığımız yazılarla esnafımızı bilgilendirdik. Herkes an itibariyle bunun farkında” dedi.



“Şu an 450 esnafımızdan 7-8 kişi mağdur oldu”

“Bugün Diyarbakır'da, yarın öbür illerde de olacak” diyen Yüksel, “Bu yüzden şimdiden önlemini alalım, bilgilendiririm. Kimse bu gibi dolandırıcılığa asla kanmasın. Valilikten arıyorum, belediyeden arıyorum, bilmem hangi odadan arıyorum, tanıdığım kuyumcu yönlendiriliyor, kimse asla buna kanmasın. Kimse hesabından para atmasın ve ürünü almadan hiç kimse hatır diye bakmasın. İnsanlarımız muhabbetten birbirine saygı duyuyor. Bu anlamda onları kullanıyorlar ve çok rahat rahat düşüyorlar. Dolandırıcılık bayağı çoğaldı. Şu an 450 esnafımızdan 7-8 kişi mağdur oldu. Bazılarında arabulucu olduk. Hedef seçilen şahsiyet ile bizim esnafımız arasında zararı ikiye böldük. Birkaç kişi öyle oldu” ifadelerine yer verdi.
Bir kere mağdur olup ikincisinde durumu farkına varan kuyumcu Abdüsselam Çelik, dolandırıcıların özelikle galericiler, emlakçıların yanına gidip ev alacağım, araba alacağım deyip tanıdığınız kuyumcu var mı diye sorduklarına dikkat çekti.

“Ben mağdur oldum, bundan sonra mağdur olan çok meslektaşımız olmuş”

Onların da iyi niyetlerinden dolayı 'evet' dediğini aktaran Çelik, “Söyleyin yardımcı olsunlar deyip numaramızı alıyorlar. Şahsa da, ‘Arayın, biz gideceğiz, bize yardımcı olsun' diyorlar. O dolandırıcılar kendilerini doktor veyahut da kamu görevlisi olarak tanıtıp kuyumcuyu arıyorlar. ‘Ben noterdeyim, imza atmama 15 dakikadan kısa bir zaman kalmış. İşimi halledip gelip size uğrayayım, galerici veya emlakçıya uğrayıp işimi halledip ev ya da araç satacağım' gibisinden seni o anki refleksle oyuna getirip düşürebiliyorsa, senden para alıyor ve 10-15 dakika sonra telefonu kapatıyor. Sonra ona ulaşılamıyor. Geçmişte ben mağdur oldum. Daha sonra mağdur olan çok meslektaşımız olmuş. Lütfen, bunlara dikkat edelim. Yakın zamanda yine oldu ve durumu fark ettim” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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