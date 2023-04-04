Dolaplarda yer açın indirim var! O markette dev paket tuvalet kağıdı 100 TL'den ucuza satılacak! İlk giden tüm stoğu alır!













Ekonomik koşullar market raflarına da yansıdı. Vatandaşlar alışveriş yapmakta güçlük çekiyor. Artan fiyatlar tuvalet kağıtlarında da görüldü. Önceki sene önemli ölçüde zam gelen temel ihtiyaçlardan biri ise tuvalet kağıdı. Yapılan zamlar vatandaşın alışveriş yapmasına engel olmaktaydı. O market zamların ardından 32'li tuvalet kağıdını 99 liraya satacağını duyurdu.A101 market ayın belirli günlerinde getirdiği aktüel ürünler ile müşterilerine indirim fırsatı sunmakta. 6 Nisan günü getireceği aktüel ürünler içinde 32'li Ecco Tuvalet kağıdı 99 liraya satılacak.