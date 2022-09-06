EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 08:41

Dolar 18,22 seviyesinde

Dolar 18,2270 liradan, euro ise 18,1490 liradan güne başladı.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 08:41
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Dolar 18,22 seviyesinde

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2250 liradan alınan dolar 18,2270 liradan, 18,1470 liradan alınan euro ise 18,1490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,08 liradan satılmıştı.
 

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