İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2250 liradan alınan dolar 18,2270 liradan, 18,1470 liradan alınan euro ise 18,1490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,08 liradan satılmıştı.
EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 08:41
Dolar 18,22 seviyesinde
Dolar 18,2270 liradan, euro ise 18,1490 liradan güne başladı.
EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 08:41
İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2250 liradan alınan dolar 18,2270 liradan, 18,1470 liradan alınan euro ise 18,1490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,08 liradan satılmıştı.
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