Dolar 18.60 TL'yi gördü! Gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında!







ARALIK AYI TAHMİNİ 75 BAZ PUAN ÜZERİNDE











Bugün bölgesel enflasyon verilerinin EUR/USD cephesinde etkili olması bekleniyor. Rekor seviyelere ulaşan Euro bölgesi enflasyonu, Aralık toplantısında 75 baz puanlık faiz olasılığını sürdürme beklentilerini aşarak geçtiğimiz ay ikiye katlandı. Euro yatırımcıları bugün saat 13:00'da açıklanması planlanan Euro bölgesi enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Euro bölgesi enflasyonunun %1,2'den %1,5'e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon beklenenden daha güçlü olabilir ve bu da euronun yükselişini devam ettirebilir.Dolar kurundaki hızlı gerilemeden dolayı 1,04 üzerine çıkan euro/dolar paritesi 1,0370 üzerinde kısa vade içerisinde bir iyimserlik uyandırabilir. Bölgesel enflasyon beklentileri aşarsa, paritenin 1,04'ü aşması muhtemel olarak görülebilir. Bu da halen fazla tahmin düzeltmesinden geçmekte olan 75 baz puanlık güçlenen Aralık tahmini göz önüne alındığında.. Saat 13.00'da açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonunda beklentiler şu şekilde: Aylık %1,5 artış. Bu gerçekleşirse, Mart ayından bu yana en yüksek aylık oran olacak. Yıllık %10,7 beklentisi var. Eylül ayındaki ilk okumada enflasyon, son okumada %9,9 olarak revize edildi. Bu durumda hem 2 haneli sayı hem de yeni kayıt görüntülenir. Gıda ve akaryakıt hariç çekirdek enflasyon aylık ve yıllık %0,6 beklentişeri devam etmekte. Enflasyonun düşmediği parasal sıkılaştırma dönemlerinde çekirdek enflasyon daha fazla dikkat çekerken, manşet enflasyon daha çok dikkat çekiyor. Kira, fatura ve diğer faktörlerden kaynaklanan enflasyon çok yüksektir ve bu gelirler aracılığıyla yakından izlenir.