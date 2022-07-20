EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 16:40

Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi! Yurtiçi piyasalarının geleceği masaya yatırıldı

Yurtiçi piyasalarda son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar dikkat çekti. Dolar kurunda ibrelerin yukarıyı göstermesi gram altın fiyatlarını da yukarıya çekti. Piyasalardaki finansal hareketlenmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunu ele aldı. İşte Geçer’in tahminleri…

EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 16:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi! Yurtiçi piyasalarının geleceği masaya yatırıldı


Yurtiçi piyasalarda yaşanan hareketlenmeler yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Dolar kurunda yaşanan hareketlenmelerde altın fiyatlarını da etkiledi. Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunu masaya yatırdı.

Selçuk Geçer



Dolar yatırımı bulunanlar doların yüksek fiyatlarda ne kadar daha seyredeceğini araştırıyor. Bununla birlikte doların birkaç aylık yol haritası değerlendirildi. Küresel piyasaları ele alan Selçuk Geçer, enflasyon karşısında Merkez Bankasının izleyeceği politikaları yorumlayarak yurtiçi piyasaları değerlendirdi. Dolar kurunun 3 haneli rakamlara ulaşabileceğini öngören Geçer, Avrupa Merkez Bankasının faizleri ciddi bir biçimde arttıracağını söyledi. Bunun sonucunda Euro\Dolar paritesinin 0,80’leri görebileceği de belirtildi. Resesyon ve stagflasyon riskinin olduğu söyleyen Geçer, doların ilk olarak 17,80 TL’ye, daha sonra Eylül ayında 21 TL’ye çıkacağını söyledi. Durumun daha da kötüleşeceğini belirten Geçer, Kasım ve Aralık aylarında 30 lirayı bulacağını dile getirdi. Faiz artırımlarıyla birlikte durumun daha da kötü olacağını belirten Geçer, dolar endeksinin 107 seviyesini gördüğü durumda 115’e de ulaşacağını söyledi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
Son Haberler
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını hayranları için araladı!
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını...
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini cesurca sergiledi!
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini...
Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!
Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!
Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı
Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı...
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın...
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz bozulabilir!
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz...
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik ile ilgili merak edilenler
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik...
İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin anlamı
İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin...
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek adı ne? Eren Ören hakkında merak edilenler
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek...
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!
Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!
Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'
Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...