Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi! Yurtiçi piyasalarının geleceği masaya yatırıldı













Yurtiçi piyasalarda yaşanan hareketlenmeler yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Dolar kurunda yaşanan hareketlenmelerde altın fiyatlarını da etkiledi. Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunu masaya yatırdı.Dolar yatırımı bulunanlar doların yüksek fiyatlarda ne kadar daha seyredeceğini araştırıyor. Bununla birlikte doların birkaç aylık yol haritası değerlendirildi. Küresel piyasaları ele alan Selçuk Geçer, enflasyon karşısında Merkez Bankasının izleyeceği politikaları yorumlayarak yurtiçi piyasaları değerlendirdi. Dolar kurunun 3 haneli rakamlara ulaşabileceğini öngören Geçer, Avrupa Merkez Bankasının faizleri ciddi bir biçimde arttıracağını söyledi. Bunun sonucunda Euro\Dolar paritesinin 0,80’leri görebileceği de belirtildi. Resesyon ve stagflasyon riskinin olduğu söyleyen Geçer, doların ilk olarak 17,80 TL’ye, daha sonra Eylül ayında 21 TL’ye çıkacağını söyledi. Durumun daha da kötüleşeceğini belirten Geçer, Kasım ve Aralık aylarında 30 lirayı bulacağını dile getirdi. Faiz artırımlarıyla birlikte durumun daha da kötü olacağını belirten Geçer, dolar endeksinin 107 seviyesini gördüğü durumda 115’e de ulaşacağını söyledi.