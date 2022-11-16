Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...

Piyasalarda beklenmeyen değişimlerin yaşandığı bir haftaya başlandı. Altın fiyatları rekor seviyelere yükselirken dolar endeksi ise şaşırtıcı bir şekilde düşüyor. 2 Kasım’da yapılan FED’in FOMC toplantısından sonra dolar endeksi yüzde 6 oranında değer kaybetti. Yılın en büyük düşüşünün görüldüğü dolar endeksi yatırımcıları telaşlandırdı.
Dolar endeksi dibe vurduAy başında faiz artırımına giden FED, dolardaki söz konusu düşüşü abartılı bulduklarını söyleyerek daha yavaş da olsa enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranlarının artmaya devam edeceğini yineledi. Son 4 toplantıda da 75 baz puan artışa giden Fed’in, Aralık ayında farklı bir politika izleyerek 50 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor.
2023’te doların başına gelecekleri açıkladı!
Dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte yatırımcılar ve ABD endişe yaşıyor. Faizlerin artış hızında azalma beklentisi 2023 yılı için yeni tahminleri doğurdu. Ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, ABD dolarının zirve yaptığı ve 2023’te düşüş yaşayacağını belirtti. Bankanın açıklamalarına göre, endeks 2023 yılı sonunda 104 seviyesine kadar düşecek, Euro ise hızlı bir toparlanma ile daha da yükseğe çıkacak.