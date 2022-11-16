Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...







Dolar endeksi dibe vurdu

2023’te doların başına gelecekleri açıkladı!







Bakan Nebati’den dolar açıklaması!

Piyasalarda beklenmeyen değişimlerin yaşandığı bir haftaya başlandı. Altın fiyatları rekor seviyelere yükselirken dolar endeksi ise şaşırtıcı bir şekilde düşüyor. 2 Kasım’da yapılan FED’in FOMC toplantısından sonra dolar endeksi yüzde 6 oranında değer kaybetti. Yılın en büyük düşüşünün görüldüğü dolar endeksi yatırımcıları telaşlandırdı.Ay başında faiz artırımına giden FED, dolardaki söz konusu düşüşü abartılı bulduklarını söyleyerek daha yavaş da olsa enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranlarının artmaya devam edeceğini yineledi. Son 4 toplantıda da 75 baz puan artışa giden Fed’in, Aralık ayında farklı bir politika izleyerek 50 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor.Dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte yatırımcılar ve ABD endişe yaşıyor. Faizlerin artış hızında azalma beklentisi 2023 yılı için yeni tahminleri doğurdu. Ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, ABD dolarının zirve yaptığı ve 2023’te düşüş yaşayacağını belirtti. Bankanın açıklamalarına göre, endeks 2023 yılı sonunda 104 seviyesine kadar düşecek, Euro ise hızlı bir toparlanma ile daha da yükseğe çıkacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurundaki hareketlilik hakkında açıklama yaptı. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz artırımlarına giderek sadece resesyon riskini yükselttiğini altını çizen Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduatın etkisiyle döviz kurundaki oynamaları büyük oranda dengelediklerini söyledi. Bakan Nebati, dolar kurundaki yükselişin son 10 ayda gerçekleşen kümülatif enflasyonun altında kaldığının altını çizerek, Türk Lirası’nın 2022 yılında değer kazandığını yineledi. Öte yandan geçtiğimiz yılın kasım ayında dolar kuru 10-11 lira seviyelerinde bulunurken Aralık ayında bir anda 18 liraya kadar yükselmişti. Merkez Bankası’nın müdahalesi ile 11 lira seviyesine inen dolar kuru şu an 18,60’tan işlem görüyor. Dolar kuru ile ilgili 2023 beklentileri ise oldukça yüksek. Birçok ekonomist, enflasyondaki yükseliş ile birlikte dolar kurunun 2023 yılında önce 20 daha sonra da 25 TL’ye kadar yükseleceğini öngörüyor. Hükümetten gelen açıklamalar ise bunun tam tersi yönünde oluyor.