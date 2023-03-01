Finans
01 Mart 2023 - 22:30

Dolar alıp satanlar şok olacak! Uzmanı tarih verdi: 30 TL'ye fırlayacak!

O gün dolar 30 TL'yi geçecek. Selçuk Geçer'den evlere bayram altın ve dolar! Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın ve dolar kurundaki yükselişe ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Dolar hangi tarihte çıkışa geçecek? Sorusu ise yatırımcıların gündeminde yer aldı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
01 Mart 2023 - 22:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dolar alıp satanlar şok olacak! Uzmanı tarih verdi: 30 TL'ye fırlayacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Küresel piyasalardaki değişimlerin altın ve dolar piyasalarında büyük artışlara neden olduğu günümüz dünyasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimler ve Türkiye ekonomisindeki zayıflama piyasaları da etkiliyor.

dolar



Selçuk Geçer, altın ve doların rekor yükselişini öngörüyor ve piyasa oynaklığı konusunda uyarıda bulunuyor. Altının onsunun 1.900 dolar seviyesine ulaştığına dikkat çeken Geçer, kritik noktanın aşıldığını ve altının onsunun 1.950 dolar seviyesine çıkacağını belirtiyor. Ayrıca altının onsu 1.950$ seviyesini kırarsa altının ons fiyatının 1.990$ ve 2.000$'a yükselmesinin beklendiğini söylüyor. Geçer'e göre öngörülen seviyelerin aşılması durumunda altında rekor artış yaşanacak. 2023 yılına ilişkin rekor beklentilerini açıklayan ünlü ekonomist, tahminlerini çok önceden paylaştı.

Geçer, doların yükselişinin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu ve petrol fiyatlarının rekor seviyelere ulaşacağını belirtiyor. Bu artışların Türkiye'de yüksek enflasyona yol açtığını da açıklıyor. Doların yükselişinin normal bir durum olduğunu belirten Geçer, dolar kurunun 9 ay önce 17-18 seviyelerine çıkacağını tahmin etmişti. Geçer, dolar kurunun 2023 yılına kadar 30 TL olabileceğini belirterek, kaynaklar kullanılarak bu kurun 13 kurda tutulabileceğini savundu. Aksi takdirde 30 TL'lik kurun daire ya da araba alan vatandaşları etkileyeceğini de belirtti. Verilerden de görebileceğiniz gibi Geçer, faizin çok hızlı bir şekilde 18'in üzerine çıkacağını ve bu seviyede kalacağını ve fiyatları büyük ölçüde etkileyeceğini öngörüyor.

Selçuk Geçer'in tahminleri piyasanın geleceğine yönelik kritik bilgilere yer veriyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ