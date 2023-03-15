Dolar bir anda patladı, dolar borcu olan şaştı! Merkez Bankası son dakika açıkladı: İşte yükselme nedeni...













Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, Merkez Bankası'nın yeni dolar satış kurunu açıklaması üzerine konu hakkında yorumlarda bulundu. doların gün geçtikçe artmasıyla beraber Babuşçu, alınan yeni kararlar üzerine piyasada dolar talebinin yüksek olduğunun altını çizdi. İşte Şenol Babuşçu'nun sosyal medya açıklaması haberimizde yer almaktadır. Merkez Bankası tarafından belirlenen dolar kuru seviyesinin geçildiği görülürken buna karşılık olarak yorumlar ise yapılmaya başladı. Şenol Babuşçu, Merkez Bankası'nın aldığı kararla alakalı olarak önemli bir değerlendirme yaptı: Piyasada dolara talep yüksek.