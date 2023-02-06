Dolar biriktirenler dikkat: O tarihte mutlaka elden çıkarın

İslam Memiş'in önemli açıklamaları arasında, doların 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonra 24-25 lira seviyesine çıkmasının muhtemel olduğunu söylemesi bulunuyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE PARA PİYASALARININ GELECEĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Altın ve para piyasalarının tanınan ismi İslam Memiş, son günlerde Borsa İstanbul'da yaşanan keskin düşüşleri ve uygulanan devre kesicileri değerlendirirken, vatandaşlara uzun vadeli düşünmeyi önerdi. Ayrıca 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonra dolar paritesinde ani bir yükselişin sürpriz olmayacağını ve seçimlerden sonra 24-25 lira aralığında bir dolar kuru görülebileceğini ifade etti.
BORSA KUMAR DEĞİL! UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN
Memiş, Borsa İstanbul endeksi hakkında da değerlendirmelerini paylaştı. Borsanın bir kumar olmadığını hatırlatan Memiş, Borsa İstanbul 5353 puanda ve yüzde 1'lik bir satış var. Borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerektiğini, ne dip seviyeler ne de zirve seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Yatırımcıların genelde uzun vadeli bir yatırım aracı olarak borsayı görmesi gerektiğini, kumar piyasası olarak görmemesi gerektiğini ve kredili işlem yapmaması gerektiğini hatırlattı.
BORSADA BİR HAMLE DAHA GELEBİLİR!
Memiş, borsada satış noktasında son bir hamle daha gelebileceğine dikkat çekti. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyaç olduğu için düşüşlerin mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebileceğini vurguladı. Borsada yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi ve 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edileceğini belirten Memiş, yukarı yönlü ve aşağı yönlü kırılma noktalarının olabileceğini ve dalgalı seviyede bu fiyatlamaların devam edeceğini tahmin etti. Not: Haberdeki görüşler tamamen İslam Memiş'in yorumlarıdır. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir.
DOLAR NEDEN YÜKSELİR?
ABD doları da dahil olmak üzere bir para biriminin değeri, döviz piyasasındaki arz ve talep faktörleri tarafından belirlenir. ABD dolarının değer kazanmasına aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler katkıda bulunabilir: Faiz oranı farkı: ABD'deki faiz oranları diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunda, yabancı yatırımı çekebilir ve ABD dolarına olan talebi artırarak değerinin yükselmesine neden olabilir. Ekonomik büyüme: Güçlü bir ekonomi
ve istikrarlı bir siyasi ortam yatırımcı güvenini ve ABD dolarına olan talebi artırabilir. Para politikası: ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki veya para arzındaki değişiklikler gibi eylemleri ABD dolarının değerini etkileyebilir. Risk iştahı: Ekonomik belirsizlik veya siyasi çalkantı dönemlerinde, yatırımcılar güvenli liman para birimi olarak ABD dolarına akın ederek değerinin yükselmesine neden olabilir. Ticaret dengeleri: Ticaret dengesi veya bir ülkenin ihracatı ile ithalatı arasındaki fark da para birimi değerlerini etkileyebilir. ABD ihraç ettiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal ederse, yabancı para birimlerine olan talep artarak ABD dolarının değerinin düşmesine neden olabilir. Para birimi değerlerinin birden fazla faktörden etkilenebileceğini ve son derece öngörülemez olabileceğini unutmamak önemlidir. Para birimiyle ilgili herhangi bir yatırım kararı almadan önce her zaman bir finans
uzmanının tavsiyesine başvurulması tavsiye edilir.