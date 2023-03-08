Dolar borçlananın uykuları kaçacak! Uzmanlar 2 hafta sonra yükseleceği seviyeyi duyurdu!







SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR AÇIKLAMALARI







Uzman isimler dolar yatırımcılarını sık sık uyarmaya devam ediyor. Peki uzmanlara göre dolar kaç TL olacak? Dolar yatırımcısı vatandaş nelere dikkat etmeli? Selçuk Geçer'in dolar açıklamaları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Selçuk Geçer dolar yatırımcısı vatandaşları sık sık uyarmaya devam ediyor. Selçuk Geçer, dolar piyasasında yükselişin yakın zamanda başlayacağını ve zirveyi göreceğini açıkladı. Dolar borcu olan vatandaşlar için risklerin büyüdüğü de belirtildi. Selçuk Geçer ABD'de yükselen enflasyona ve FED tarafından verilen kararların da altını çizdi. Bu durumların doları etkilediğini de belirten Geçer dolar tarafında yaşanan yükselişin devam edeceğini paylaştı.Selçuk Geçer ABD enflasyonunun kontrol altına alınmama durumu devam ederse 35 TL seviyelerinin görüleceğini ve dolar borcu olan vatandaşların acilen borçlarını kapatması gerektiğini vurguladı. Selçuk Geçer, ülkemizde enflasyonun da kontrol edilemeyecek bir duruma geldiğini, dolar rekorlarının yaşanabileceğini belirtti ve dolar yatırımı yapacak vatandaşlar için de bu dönemin şanslı olduğunu belirtti. Güncel olarak dolar kuru 18.91 TL olarak işlem görüyor. Euro ise serbest piyasalarda 19.11, satış fiyatı ise 19.15 TL seviyelerinde oldu.