Dolar borcu olan acele etsin! Selçuk Geçer öyle bir seviye açıkladı ki: Yer yerinden oynayacak!

Yaptığı tahminlerle adeta yatırımcıların adım adım takip ettiği ekonomist Selçuk Geçer bu borcunu ödemeyen karalar bağlar dedi ve yatırımcıların karar kara düşünmesine neden oldu. Detaylar haberimizde…
EKONOMİST SELÇUK GEÇER’DEN REKOR DOLAR TAHMİNİ! BORCUNU ÖDEMEYEN PİŞMAN OLACAK!
Eylül 2021'de yaşanan ani atakta yükselmeye başlayan dolar, o günden bu yana hem ülke ekonomisi hem de tüketiciler için bir kabusa dönüştü. Dünya ülkelerinin aldığı ekonomik kararlar sonucu yükselen dolar endeksi karşısında her geçen gün gerileyen Türk lirası adına dolar faizlerinin sert yükselişini merkez bankaları engelleyemedi. Bu süre zarfında birbiri ardına faiz indirimi kararı aldık. Aralık 2021'de 18 TL seviyesine kadar yükselen kur, hem diğer döviz kurlarını hem de altın fiyatını rekor seviyelere iterken, Türk lirasının da daha fazla değer kaybetmesine neden oldu. Geçici olarak düşen dolar kuru, geliştirilen dövize dayalı TL vadeli mevduat sistemi sayesinde 2023 yılında yeniden yükselişe geçti. Son dönemde sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen en önemli konulardan biri olan yüksek enflasyon, Fed'in kademeli olarak faiz oranlarını artırma kararı almasına neden olmuştur. Bu kararlar bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiledi. Geçen hafta, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarından etkilenen dolar endeksi, yatırımcıları gülümsetmeye ve dolar borçlularını endişelendirmeye başladı. Bu noktada ekonomistlerin dolar tahminleri çok önemli hale geldi. Ekonomistlerin kısa ve uzun vadeli dolar tahminlerini araştıran tüketiciler için, ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den çok önemli bir haber geldi. Geçer'in "kasırga" benzetmesi olay oldu.