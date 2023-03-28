Dolar borcu olan karalar bağlayacak! Ne 3 ne 5 TL yükselecek: 1 dolar o tarihte 40 TL'yi delip geçecek!







40 TL'Yİ AŞACAK!







Son dönemde Türkiye'de dolar kuru artışı birçok kişinin endişeyle takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, doların 19 TL sınırını geçmesine neden oldu. Bu durum elinde doları olanları sevindirirken dolar borcu olanları ise tedirgin etti.Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarında dolar kurunun önümüzdeki dönemde daha da artacağına dair tahminlerini paylaştı. Geçer, seçim sonrası doların rekor seviyelere ulaşacağını ve hatta 40 TL'yi geçeceğini öne sürdü. Bu sözleriyle bir kez daha olay yaratan Selçuk Geçer, elinde dolar olanları sevindirirken dolar borcu olanların tedirginliğini artırdı. Geçer, yatırım yapmak isteyenler için 14 Mayıs'ın kritik bir tarih olacağını söyledi. Ancak dolar borcu olanların bu tarihe kadar borçlarını kapatmaları gerektiğini de vurguladı. Bu nedenle dolar borcu olanlar için zaman daralıyor ve borçlarını kapatmak için acil önlemler almaları gerekiyor.