Dolar borcu olanlar aman dikkat: Dolar o tarihte ok gibi fırlayacak!







DOLAR KURUNDAN KORKUTAN TAHMİN







Yaşanan deprem sonrasında doların nasıl etkileneceği merak edilirken Kahramanmaraş depremi sonrasında 42 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken bankacılara göre tüm tedbire nazaran dövizin ekonomide büyük bir baskı oluşturacağı tahminleri yapıldı. Kurlar üzerinde korumalar devam ederken bu durumun nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Dövizdeki dengeyi kolay olmaktan çıkaran elemanlardan olurken depremle beraber 12 milyar dolar KKM itfa edildiği bilgisi verildi.Bankanın döviz yönetici dolar kuru için ciddi uyarılarda bulunurken depremin doları nasıl etkileyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu zamanlada rezervlerini ilk defa kullanmadığını belirtirken rezerv yeterliliği az olduğu için uzun süre devam sürdürülemez. Bu durumda ise döviz isteğini azaltmak adına adımlar atılmaya devam etti. TCMB'nin haftalık rezerv yitikleri bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları var olan politika için normal karşılandı.Borsa İstanbul üzerinden aktarımlara karşılık olarak maliyetini vadeli işlemler opsiyon piyasasındaki ortalama olan yüzde 40 yükselmelere karşılık döviz ve altın işlemlerinde alım ve satımda farkın açılacağına yönelik bilgiler verildi. Depremin yaşandığı zamanlar günlük 200 milyon dolar civarında kayıp yaşandığı hesaplanırken elektrik tüketii ülke genelinde ilk gün yüzde 11 ilk hafta yüzde 7 oranında düşüşle karşılandı.