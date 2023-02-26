Finans
26 Şubat 2023 - 12:45

Dolar borcu olanlar aman dikkat: Dolar o tarihte ok gibi fırlayacak!

Uzman isimler dolar üzerinden yaşanan hareketliliğe dair önemli açıklamalarda bulunurken beklenmedik yorumlar geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ili etkileyen deprem sonrasında ülke ekonomisinin nasıl etkileneceği merak konusu olurken dolar borcu olanlara uyarı geldi.

Finans
26 Şubat 2023 - 12:45
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Dolar borcu olanlar aman dikkat: Dolar o tarihte ok gibi fırlayacak!
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Yaşanan deprem sonrasında doların nasıl etkileneceği merak edilirken Kahramanmaraş depremi sonrasında 42 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken bankacılara göre tüm tedbire nazaran dövizin ekonomide büyük bir baskı oluşturacağı tahminleri yapıldı. Kurlar üzerinde korumalar devam ederken bu durumun nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Dövizdeki dengeyi kolay olmaktan çıkaran elemanlardan olurken depremle beraber 12 milyar dolar KKM itfa edildiği bilgisi verildi.

DOLAR KURUNDAN KORKUTAN TAHMİN

Bankanın döviz yönetici dolar kuru için ciddi uyarılarda bulunurken depremin doları nasıl etkileyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu zamanlada rezervlerini ilk defa kullanmadığını belirtirken rezerv yeterliliği az olduğu için uzun süre devam sürdürülemez. Bu durumda ise döviz isteğini azaltmak adına adımlar atılmaya devam etti. TCMB'nin haftalık rezerv yitikleri bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları var olan politika için normal karşılandı.



dolar

Borsa İstanbul üzerinden aktarımlara karşılık olarak maliyetini vadeli işlemler opsiyon piyasasındaki ortalama olan yüzde 40 yükselmelere karşılık döviz ve altın işlemlerinde alım ve satımda farkın açılacağına yönelik bilgiler verildi. Depremin yaşandığı zamanlar günlük 200 milyon dolar civarında kayıp yaşandığı hesaplanırken elektrik tüketii ülke genelinde ilk gün yüzde 11 ilk hafta yüzde 7 oranında düşüşle karşılandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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