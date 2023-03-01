Uzman isim Selçuk Geçer, dolar borcu olanlara seslendi. ABD para birimi olan doların uluslararası alanda en yaygın kullandığı para birimi olurken dünya ticaretinde ise büyük öneme sahiptir. Doların değeri birçok faktör üzerinden etkilenerek inişler ya da çıkışlar yaşayabilir. Uzun zamandır stabil devam eden ve düşüşlere imza atan dolardan beklenmedik hamle gelmesi aşikar. Geçer, dolar borcu olanlara dikkat çağrısında bulundu.
Finans
01 Mart 2023 - 09:00
Dolar borcu olanlar kara kara düşünecek! Dolar O tarihte pik yapacak!
Ekonomik krizlerin devam etmesiyle beraber dolardaki belirsizlik ise yatırım yapacakların kafalarını karıştırıyor. Dalgalı seyreden doların son durumu merak konusu olurken uzman isimlerden şok uyarı geldi. Dolar borcu olanları zor günler bekliyor.
Finans
01 Mart 2023 - 09:00