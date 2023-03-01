Dolar borcu olanlar kara kara düşünecek! Dolar O tarihte pik yapacak!







GEÇER'DEN BORCU OLANLARA UYARI!







HERKES O TARİHE DİKKAT ETSİN

Uzman isim Selçuk Geçer, dolar borcu olanlara seslendi. ABD para birimi olan doların uluslararası alanda en yaygın kullandığı para birimi olurken dünya ticaretinde ise büyük öneme sahiptir. Doların değeri birçok faktör üzerinden etkilenerek inişler ya da çıkışlar yaşayabilir. Uzun zamandır stabil devam eden ve düşüşlere imza atan dolardan beklenmedik hamle gelmesi aşikar. Geçer, dolar borcu olanlara dikkat çağrısında bulundu.Enflasyonun şuan için gerilemeyeceğini ve bu durumun giderek zorluk seviyesinin yükseleceğini ifade eden Geçer, Türkiye'de doları kontrol altına alabilmek için büyük kaynakların yok sayıldığını söylerken doların 28 seviyelerine olacağının altını çizdi. Koronavirüsle beraber yaşanan pandemi dönemi ekonomiye ağır hasarlar bırakırken toparlanma sürecinin epeyce uzun olacağı belirtildi. Selçuk Geçer, global piyasalardaki tutarsızlıklar ve rizikoya dikkat çekti. Bu risklerin dolara şekil vereceğini söyleyen eden Selçuk Geçer, tarih vererek uyarılarda bulundu.Türkiye'de yaşanan ekonomik aşamaların doların geleceğini gösterdiğini belirten Geçer, resmen tarih verdi. Özellikle Türkiye'nin dış politika ve siyasi istikrarının, ekonomik verime direk dikkat çekerek yatırım yapmalarına dair uyarılarda bulundu. Kısa süre içerisinde doların rekor kıracağı tahminleri geldi.