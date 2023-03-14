Dolar borcu olanlar yandı! Bir hafta sonra 1 dolar bakın kaç lira olacak: Ağızlar açık kalacak!

Döviz kurlarındaki mevcut dalgalanmalar herkesi tedirgin ediyor. Özellikle yatırımları... Dolar - TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 50 baz puan düşürme kararı, son olaylar nedeniyle gündemde. Döviz kurlarının mevcut durumu yatırımcılar için oldukça önemli.
Dolar - TL Döviz Kurunda Dalgalı Seyir
Dolar - TL kuru son dönemde dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar- TL kurunun yükselişe geçmesini zorlaştırıyor. Kafalarda hep, "Dolarda son durum ne, dolar düşecek mi yükselecek mi?" sorusu var. Yatırımcılar, doğru karar verebilmek için almak çeşitli kaynaklardan bilgi almaya çalışıyor.