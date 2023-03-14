Finans
14 Mart 2023 - 08:00

Dolar borcu olanlar yandı! Bir hafta sonra 1 dolar bakın kaç lira olacak: Ağızlar açık kalacak!

Döviz kurlarındaki tahmin ve dalgalanmalar... Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar-tl kuruna ilişkin görüşler

Finans
14 Mart 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dolar borcu olanlar yandı! Bir hafta sonra 1 dolar bakın kaç lira olacak: Ağızlar açık kalacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Döviz kurlarındaki mevcut dalgalanmalar herkesi tedirgin ediyor. Özellikle yatırımları... Dolar - TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 50 baz puan düşürme kararı, son olaylar nedeniyle gündemde. Döviz kurlarının mevcut durumu yatırımcılar için oldukça önemli.  


Dolar - TL Döviz Kurunda Dalgalı Seyir



Dolar - TL kuru son dönemde dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar- TL kurunun yükselişe geçmesini zorlaştırıyor.  Kafalarda hep, "Dolarda son durum ne, dolar düşecek mi yükselecek mi?" sorusu var. Yatırımcılar, doğru karar verebilmek için almak çeşitli kaynaklardan bilgi almaya çalışıyor.

Ekonomist Selçuk Geçer

Ekonomist Selçuk Geçer

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar - TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Geçer, ABD'de yükselen enflasyonun döviz üzerindeki potansiyel etkisi konusunda yatırımcıları uyararak, bunun önemli sorunlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, doların yükselip yükselmeyeceği sorusuna da değinen Geçer, olası bir enflasyonun endeksi yeniden yukarı çekebileceğini belirtti.

Geçer'in Dolar - TL Kur Tahminleri

Geçer'e göre dolar - TL kuru 9 gün sonra 3-5 TL arasında artış gösterecek. Ancak bu tahmin en iyi senaryoya göre. Geçer ayrıca ABD'nin enflasyonu kontrol edememesi durumunda dolar kurunun 35 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ