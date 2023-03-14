Dolar borcu olanlar yandı! Bir hafta sonra 1 dolar bakın kaç lira olacak: Ağızlar açık kalacak!







Dolar - TL Döviz Kurunda Dalgalı Seyir







Ekonomist Selçuk Geçer

Geçer'in Dolar - TL Kur Tahminleri

Döviz kurlarındaki mevcut dalgalanmalar herkesi tedirgin ediyor. Özellikle yatırımları... Dolar - TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 50 baz puan düşürme kararı, son olaylar nedeniyle gündemde. Döviz kurlarının mevcut durumu yatırımcılar için oldukça önemli.Dolar - TL kuru son dönemde dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar- TL kurunun yükselişe geçmesini zorlaştırıyor. Kafalarda hep, "Dolarda son durum ne, dolar düşecek mi yükselecek mi?" sorusu var. Yatırımcılar, doğru karar verebilmek için almak çeşitli kaynaklardan bilgi almaya çalışıyor.Ekonomist Selçuk Geçer, dolar - TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Geçer, ABD'de yükselen enflasyonun döviz üzerindeki potansiyel etkisi konusunda yatırımcıları uyararak, bunun önemli sorunlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, doların yükselip yükselmeyeceği sorusuna da değinen Geçer, olası bir enflasyonun endeksi yeniden yukarı çekebileceğini belirtti.Geçer'e göre dolar - TL kuru 9 gün sonra 3-5 TL arasında artış gösterecek. Ancak bu tahmin en iyi senaryoya göre. Geçer ayrıca ABD'nin enflasyonu kontrol edememesi durumunda dolar kurunun 35 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi.