Depremler sonrasında Borsa İstanbul'da olduğu gibi dolar/TL ve euro/TL kurundaki hareketlilik bekleniyordu. Ancak bu beklenmiyordu. Depremin ardından 39. günde dolar-TL kuru ve euro-TL kuru yatay seyrini sürdürdü. Selçuk Geçer, seçim tarihini göstermeye başlayan ekonomistlerin aksine bu sefer kampanyanın yakında başlayacağını duyurdu ve direkt bir tarih verdi. İşte detaylar...
EKONOMİ
18 Mart 2023 - 20:00
Dolar borcu olanların etekleri tutuştu! Selçuk Geçer açık açık tarih verdi: 5 TL'lik sıçrama geliyor!
Ekonomik göstergelerin kötüleştiği bir dünyada Türkiye, pandemi sürecinde yüksek dolar/TL kuru sorunuyla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl birkaç günde neredeyse ikiye katlanan Dolar/TL kuru, Kur Korumalı Mevduat Sistemi tarafından baskı altına alınmaya çalışıldı. Ekonomist Selçuk Geçer, o günden bu yana sabit kalan dolar/TL kurunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruları yanıtladı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…
EKONOMİ
18 Mart 2023 - 20:00