Dolar borcu olanların etekleri tutuştu! Selçuk Geçer açık açık tarih verdi: 5 TL'lik sıçrama geliyor!







SELÇUK GEÇER FED'İN FAİZ POLİTİKASINI DEĞERLENDİRDİ







ENFLASYON DOLAR/TL BÜYÜMESİNİN ANA NEDENİ OLABİLİR

9 GÜN İÇİNDE HAREKET BAŞLAYABİLİR

DOLARDA NİHAİ BANT 35 TL’Yİ BULABİLİR

Depremler sonrasında Borsa İstanbul'da olduğu gibi dolar/TL ve euro/TL kurundaki hareketlilik bekleniyordu. Ancak bu beklenmiyordu. Depremin ardından 39. günde dolar-TL kuru ve euro-TL kuru yatay seyrini sürdürdü. Selçuk Geçer, seçim tarihini göstermeye başlayan ekonomistlerin aksine bu sefer kampanyanın yakında başlayacağını duyurdu ve direkt bir tarih verdi. İşte detaylar...Selçuk Geçer, görüşlerini takipçileriyle paylaşırken, ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına atıfta bulunarak önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Geçer, şahin duruşunu sürdüren FED'in bu ay faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğine dikkat çekerek, USD/TL kurunun bu oran artışının ardından hareket edeceğini öngördüğünü kaydetti.Selçuk Geçer, ABD'nin bir süredir mücadele ettiği enflasyona dikkat çekerek, FED'in enflasyonla mücadeleden vazgeçmeye pek hazır olmadığını kaydetti. Bu nedenle Selçuk Geçer, ABD'de yüksek enflasyona karşı alınan tedbirlerin kuru hareketlendireceği temelinde USD/TL kurunda artış öngörüsünde bulundu.Sadece dolar/TL kurunda hareket tahmini yapmayan Selçuk Geçer, direkt tarih de verdi. FED toplantısının tarihi göz önüne alındığında, büyük tahminci Selçuk Geçer, USD / TL kurunun 9 gün içinde değer kazanabileceğini tahmin etti. Selçuk Geçer'e göre ilk test operasyonunda 3-5 TL artabilir.Kur Korumalı Mevduat Sistemi geçici bir önlem olarak değerlendiren isimlerden Selçuk Geçer de ABD'nin enflasyonla mücadelesinin sürmesi ve başka önlem alınmaması durumunda dolar-TL kurunun nihai aralığını tahmin etti. Selçuk Geçer, USD/TL'nin uzun vadede 35 TL aralığını görebileceğini tahmin ediyor.