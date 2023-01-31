Dolar bozdurmadan önce dikkat! Doların profesörü açık açık söyledi: O tarihten önce dolar satanın uykuları kaçacak! Zirve tarihini verdi...







SELÇUK GEÇER'DEN UYARDI







Dolar üzerinde sıklıkla depremler yaşanırken inişli çıkışlı durumlar yatırımcıları telaşlandırdı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yeni uyarı gelirken doları 40 TL olacağını söylemesi herkesi ayağa kaldırdı. Geçer, resmen o rakam için tarih verdi. O tarihten önce bozduranlar çok pişman olacak.Dolar üzerinde doğru tahminlerde bulunan Geçer, dolara karşı yeni uyarılar yaparken yatırım aracı olarak doları kullananlara seslendi. Geçer, korkutan depremin tarihini verdi. Doların yükseleceğini ve hatta 40 TL seviyelerinde olacağını açıklayan Geçer, elinde doları olanları hedef gösterdi.Elinde oları olanların beklemesi yönünde açıklamalarda bulunan Geçer, yatırım için biraz daha beklemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Bununla beraber yatırım yapmayan vatandaşlarında zor günler yaşayacağını söyledi.