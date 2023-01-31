Finans
31 Ocak 2023 - 13:15

Dolar bozdurmadan önce dikkat! Doların profesörü açık açık söyledi: O tarihten önce dolar satanın uykuları kaçacak! Zirve tarihini verdi...

Yeni yılla beraber döviz kurundaki hareketlilik dikkatleri çekerken çoğu kişi düşüş beklerken işler tersine döndü. Döviz de yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşı ve yatırımcıları harekete geçirdi. Ünlü isim Selçuk geçer öyle bir tahminde bulundu ki yer yerinden oynadı. doların geleceği noktaya kimse inanamadı.

Finans
31 Ocak 2023 - 13:15
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Dolar bozdurmadan önce dikkat! Doların profesörü açık açık söyledi: O tarihten önce dolar satanın uykuları kaçacak! Zirve tarihini verdi...


Dolar üzerinde sıklıkla depremler yaşanırken inişli çıkışlı durumlar yatırımcıları telaşlandırdı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yeni uyarı gelirken doları 40 TL olacağını söylemesi herkesi ayağa kaldırdı. Geçer, resmen o rakam için tarih verdi. O tarihten önce bozduranlar çok pişman olacak.

SELÇUK GEÇER'DEN UYARDI

Dolar üzerinde doğru tahminlerde bulunan Geçer, dolara karşı yeni uyarılar yaparken yatırım aracı olarak doları kullananlara seslendi. Geçer, korkutan depremin tarihini verdi. Doların yükseleceğini ve hatta 40 TL seviyelerinde olacağını açıklayan Geçer, elinde doları olanları hedef gösterdi.



Selçuk geçer'den dolar tahmini

Elinde oları olanların beklemesi yönünde açıklamalarda bulunan Geçer, yatırım için biraz daha beklemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Bununla beraber yatırım yapmayan vatandaşlarında zor günler yaşayacağını söyledi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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